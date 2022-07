JESOLO - Sole, mare, spiaggia e tanta bellezza: inizia l'estate con la dodicesima edizione di Miss Venice Beach. Tutto pronto in piazza Milano a Jesolo che venerdì 8 alle 20, ospita la prima tappa del concorso. La competizione all'insegna della bellezza è promossa dal Comune, dal comitato di piazza Milano, con Il Gazzettino come media partner.



«Da dodici anni, tante sono le edizioni di Miss Venice Beach, si parte da Jesolo spiega la conduttrice Elisa Bagordo Ne sono passati di anni dalla prima serata ma la spiaggia jesolana resta uno dei punti forti del nostro concorso-talent show che, attraverso un tour lungo le più belle località balneari del Veneto, elegge la ragazza più bella e talentuosa dell'estate. Il contest unisce moda, spettacolo e tradizione, promuove le località turistiche coinvolte e le aziende partner».

Miss Venice Beach 2022, prima tappa a Jesolo

Quest'anno sono quattro le fasce messe in palio dai partner che saranno assegnate dalla giuria nelle varie selezioni. Le giovani saranno impegnate in tre uscite: la prima con una presentazione personale in costume e un video dove ogni concorrente si racconta ed esprime la propria personalità. Nella seconda uscita sarà valutato il portamento e la posa fotografica, nella terza passerella - tra le novità della stagione ogni ragazza interpreterà un proprio idolo, che potrà essere un familiare a cui si ispira, un personaggio storico o un esponente del mondo della televisione, del cinema o dello spettacolo. La madrina sarà Emma Rossato, 18 anni di Spinea, Miss Venice Beach 2021 che canterà l'Hallelujah di Leonard Cohen, lo stesso brano che ha interpretato lo scorso anno, portandola alla vittoria. Tra le giovani testimonial dei partner del concorso anche Giorgia Giaciglio di Ceggia, studentessa di moda, che lo scorso anno ha staccato il pass per la finale proprio dalla piazza di Jesolo.

Miss Venice Beach, gli ospiti musicali

Non solo bellezza, durante la serata due cantautori presenteranno i loro brani inediti e la cantante Deborah Conforti, vocal della tribute band italiana Abba Show valuterà la loro performance. Ad esibirsi saranno Patrick Donato in arte Dave di Castelfranco che canterà Gin tonic e la veronese Denise Ruggero Baby fire che presenterà il brano Diamante. Prima di ogni selezione diretta social e su Radio Wow dalle 20.30, a seguire Elisa Bagordo proporrà le ricette video Cooking with Elisa con quanto offre il territorio. Sul palco anche il macellaio Giovanni Cavasin che presenterà i prodotti di Sigillo italiano. Nel villaggio delle miss allestito nella varie tappe, quindi, assaggi gratuiti per tutti i presenti.

Sfida anche tra due fotografi: Daniele Dalla Vecchia di Belluno e Massimiliano Barbuni di Dolo, che racconteranno la serata a colpi di click, per realizzare il nuovo calendario 2023. Il backstage sarà coordinato da Camilla Baldini, Giorgia Muzzio e Federica Driusso che si occupano delle selezioni. Per iscrizioni tel 346.0387200, oppure www.missvenicebeach.net