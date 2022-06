VENEZIA - Fremono i granelli di sabbia, inizia l'estate di “Miss Venice Beach”. Dodicesima edizione del concorso di bellezza più ambito dell’estate, con “Il Gazzettino” come media partner delle selezioni suddivise tra spiagge e piazze del Veneziano, sconfinando nel Delta del Po. «Anche questa edizione del concorso legato alla città dei dogi è dedicata a bellezza, eleganza e cultura - spiega la show girl ed organizzatrice Elisa Bagordo - tutte caratteristiche che sono il vanto di Venezia e del litorale. Sono molto orgogliosa di essere arriva alla dodicesima edizione del concorso che fa tappa nelle spiagge e località balneari più accoglienti del Veneto». Le uscite delle concorrenti in passerella saranno intervallato dalle canzoni di Emma Rossato, 18enne di Spinea vincitrice di Miss Venice 2021, la nuova madrina della manifestazione che lo scorso anno ha vinto grazie alla bellezza e alle doti canore. Ma ancora sul palco i balletti delle giovani che hanno vinto un titolo nella passata edizione, con coreografie firmate da Sara Giurin.

L’apertura dello show sarà affidata al gruppo veronese “La familia 130” composto da tre rapper: “Chinny Brown” nome d’arte di Tommaso Rigoli, “Tripla b”, ossia Brunno Meireles Ezer e “Malo” ossia Lorenzo Di Pierro, esponente della scena del reggaetòn italiano. I tre hanno realizzato la nuova sigla di apertura dello spettacolo.

TAPPE

Sei le tappe dell’itinerario di “Miss Venice” che si terranno tra luglio e agosto. Si parte venerdì 8 in piazza Milano a Jesolo, per proseguire il 15 in piazza Matteotti a Caorle, il 22 allo stabilimento “Blue Moon” del Lido di Venezia, il 29 in piazza Fontana a Bibione, il 31 allo stabilimento “In Diga” di Sottomarina e il 5 agosto in piazzale Europa a Rosolina.

WEB

Sono già 120 le iscritte al sito www.missvenicebeach.net. Le concorrenti, infatti, possono partecipare alle selezioni in presenza e prendere parte anche alla selezione web. La valutazione online terminerà alla fine di agosto e permette alla vincitrice di accedere direttamente alla finale. Sarà il pubblico a decidere a chi sarà assegnato il titolo di “ Miss Gazzettino”, alla concorrente che avrà ottenuto più voti e parteciperà alla finale grazie all’accordo con il nostro giornale, media-partner del concorso.

VILLAGGIO MISS

Prima di ogni selezione Elisa Bagordo proporrà le ricette video “Cooking with Elisa”, un percorso gastronomico con quanto offre il territorio, tra cui i partner della manifestazione “Coraya”, “Pan piumino” di Mestre, i “Pescaori” di Caorle. Sul palco anche il macellaio Giovanni Cavasin che presenterà i prodotti di “Sigillo italiano”. Nel villaggio delle miss allestito nella varie tappe, quindi, assaggi gratuiti per tutti i presenti.