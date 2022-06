ROSOLINA Un po’ in ritardo rispetto all’obiettivo di farne anche un motivo per scegliere di trascorrere le vacanze a Rosolina Mare, ma pur sempre a distanza di soli due giorni dall’analoga iniziativa svoltasi a Rimini, nel centro congressi della località turistica è stato presentato il calendario degli eventi per la stagione 2022. Dopo che negli ultimi due anni la proposta d’intrattenimento aveva dovuto essere contenuta a causa della pandemia, “Quest’estate ne vedrete delle belle” è stato lo slogan con cui l’assessore al turismo Alessandra Patrian, il sindaco Michele Grossato, il presidente della Pro Loco Andrea Bergamin, e il presidente del Consorzio di promozione e sviluppo turistico Po e il suo Delta, Daniele Grossato, hanno illustrato le iniziative che si terranno da metà giugno al 18 settembre.

BEACH FESTIVAL

La principale novità nell’anno della ripartenza è senza dubbio il 1. Rosolina Beach Festival programmato tra il 27 e il 30 luglio con il musical “Mammamia!”, il concerto di Sangiovanni, Energia90 by Radio Company e la quarta data, inserita a programma già stampa, che vedrà protagonisti i comici Marco & Pippo. In un calendario pensato per dare occasioni di divertimento a tutte le fasce d’età, ma con un occhio anche al fatto che negli ultimi anni le presenze vedono una più marcata presenza di turisti italiani e veneti in particolare. Ecco allora che gli eventi che vedranno protagoniste le radio (due con Company e Bella&Monella, e poi Sorriso, Birikina e Piterpan) avranno la duplice funzione di far parlare e promuovere per tutto il periodo estivo la località. Alla voce conferme non si può che partire dai festival Voci per la libertà e Rock Around the blues e quello di filosofia Saperi di Mare, passando per i concerti della Filarmonica Vincenzo Bellini che rappresenta l’orgoglio locale o i concerti all’alba che dopo essere stati “inventati” in tempo di pandemia sono piaciuti così tanto da farli lievitare a nove, più un decimo collocato al tramonto, le serate danzanti “Ballando sotto le stelle” e gli spettacoli per i più piccoli.

CARNEVALE D’ESTATE

Nel mezzo ci sono anche i ritorni del Carnevale d’estate, della festa del turista, la caratteristica mosconata, gli eventi sportivi che vanno dalla Caminà per la pineta sotto le stelle, il torneo nazionale di beach tennis e la Resia-Rosolina Relay, i concorsi di bellezza Miss Venice Beach, Miss Turismo Italia e Mister Italia, tre spettacoli pirotecnici, la novità del festival La sublime bellezza e molto altro ancora. “Tra novità, conferme e rivisitazioni, il programma è vario per accontentare tutti i gusti -ha spiegato Patrian- ci sono margini per inserire altri eventi nel corso della stagione, così come cerchiamo di instaurare un collegamento con Rosolina paese proponendo, oltre alla tradizionale sagra di San Rocco, anche appuntamenti fissi il giovedì sera. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti, e anche questa è una novità, saranno disponibili utilizzando il Qr Code”.

LA MASCOTTE

In coda alla presentazione del calendario degli eventi dell’estate c’è infine stata la prima uscita ufficiale di Rospolino, la mascotte ufficiale della località - l’esordio avverrà il 25 giugno in occasione del Carnevale d’estate - che prende spunto dal rarissimo pelobate fosco che vive in una località che, a buon diritto, si definisce “Dono di natura”.