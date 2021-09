Serata finale di Miss Venice beach 2021: ecco tutte le fasce assegnate

SOTTOMARINA - Una serata che ha avuto dell’incredibile quella che si è conclusa lunedì sera - 20 settembre - al Mosella Suite Hotel e ha visto incoronare la veneziana di Spinea Emma Rossato come nuova MissVeniceBeach 2021. La ragazza sogna di diventare veterinaria ed è studentessa di biotecnologie sanitarie, le sue passioni sono il canto e la pallavolo, si è iscritta al talent per provare a se stessa di valere di più di quanto pensa e questa vittoria gliene ha dato la prova. Il prossimo obbiettivo è il diploma ed entrare all’università per ora si gode al meglio questo momento e ancora incredula sorride al futuro.

Le 26 concorrenti finaliste, dopo aver trascorso la settimana a Sottomarina inseguendo il loro sogno di diventare reginetta di Venezia, non si sono arrese alla pioggia che ha costretto lo staff a rimedi estremi; le miss avevano già sfilato per le prime due votazioni: quella di presentazione con tanto di prova talento e show reel dedicato e quella di portamento con gli outfit di 120% lino, mancava solo l’uscita in abito elegante scelto personalmente da ogni partecipante. Le bellissime e tenaci miss hanno calcato ugualmente la passerella, mettendo in scena non solo ciò che hanno imparato nei corsi del reality ma anche tutta la loro passione e coraggio per portare a casa il risultato; solo loro con le proprie emozioni, luci soffuse, una nota di jazz in sottofondo e qualche goccia di pioggia che rendeva l’atmosfera magica.

Le fasce

Sette le fasce assegnate dai partner che sosterranno le testimonial durante l’anno coinvolgendole in eventi e collaborazioni: con il titolo di miss Leonardo Gioielli premiata dal titolare Nevio della Malva Carlotta Callegaro che si è aggiudicata anche uno degli attestati assegnati dallo staff di Qm Academy, per il consorzio Sigillo Italiano premiata dal direttore Giuliano Marchesin la padovana Alessia Leon, porta a casa la fascia di miss Campello Motors consegnata dal Elio Libralesso la lidense Alessia Alberti già miss Coraya nel 2018, la nuova fascia di miss Coraya la vince un’altra veneziana di Ceggia Giorgia Giaciglio, miss Radio WoW Diletta Tosetto fasciata dalla speaker Jessica dal Bo, lo staff di QM Academy sceglie Eleonora Padoan come miss e assegna altri 2 attestati per collaborare nei vari shooting a Daiana Guin e Lisa de Fransceshi, miss Mosella scelta dalla titolare Valentina Boscolo Bielo è Aisha Trevisiol.

Premiati sul palco anche la crew “la Familia 130” che ha coinvolto il pubblico con le note di “Latina Italiana” sigla delle serata coreografata da Sara Giurin per le miss in gara. Spettacolare la rappresentazione dei 4 elementi più madre natura per la sfilata di Leonardo Gioielli che ha visto protagoniste le miss uscenti Susanna Milosavljevic, Camilla Baldini, Greta Vanin, Marzia Colonna e Anastasia Nicoletti che ha tenuto aggiornati tutti gli spettatori collegati sul social.