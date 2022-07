Miss Venice Beach stasera al Lido di Venezia (e poi domenica a Sottomarina)

VENEZIA - Due appuntamenti di “Miss Venice Beach” in questa settimana, entrambi visibili in diretta streaming sul sito del Gazzettino, media partner dell’evento. Stasera, venerdì 22 luglio, alle 20.30 il concorso approda al Lido di Venezia, sulla terrazza dello stabilimento “Blue moon”. Sono quindici le concorrenti pronte ad aggiudicarsi le quattro fasce in palio per passare il turno e approdare in finale. «La data del Lido fa parte del calendario estivo Città in festa del Comune di Venezia – spiega la conduttrice Elisa Bagordo – appuntamento in collaborazione con “Venezia Unica” e il consorzio “Venezia spiagge”. Sarà una serata magica sotto le stelle: ad accendere il pubblico la sfilata articolata in tre uscite in cui le concorrenti porteranno in passerella talento e personalità, e saranno chiamate a presentare i preziosi di Leonardo gioielli, i costumi Gelèe, le borse di Bghy e le calzature di Amix con lo stacchetto realizzato dal coreografo Andrea Bagnoli». A completare lo show la sfida dei cantanti che presenteranno i loro inediti: Gloria Morsanutto di Codroipo canterà il brano “Hades and heaven” e Ramon Schez in arte “Tiranok El Crack” originario del Venezuela e residente a Mantova che presenterà “Italiana”. Altra sfida sarà contest fotografico per realizzare il calendario di Miss Venice del prossimo anno, con Michele Nardo e Marco Monetti a cogliere ogni momento della serata con le loro macchine fotografiche.

Altra selezione sarà nella serata di domenica 24 allo stabilimento balneare “In diga” di Sottomarina, «in collaborazione con il consorzio Lidi di Chioggia e l’associazione albergatori – continua Bagordo – con quindici concorrenti per individuare altre quatto finaliste. Lo spettacolo di moda vedrà in passerella le creazioni di “Lilith bijoux” di Elisa Zennaro, le borse Bghy e i costumi Gelèe». La sfida tra cantanti vedrà sul palco il gruppo pop-rock trentino “The Darts” che presenterà “Vita inedita” e Simone Pastrello in arte “Pol Pastrello” di Mestre che canterà “La festa dei matti”. Per il contest fotografico gli scatti saranno dei padovani Federico Marcato e Massimo Balestrieri. Ad animare il villaggio delle miss le giovani che nel 2021 hanno vinto un titolo: Miss Venice in carica Emma Rossato, assieme a Carlotta Callegaro, Alessia Alberti, Alessia Leon, Giorgia Giaciglio, Diletta Tosetto, Aisha Trevisiol, Eleonora Padoan e Daiana Guin che oltre ad aprire lo spettacolo saranno impegnate sul palco e negli stand di promozione dedicati ai partner dell’evento tra cui Campello motors con i mezzi green, i prodotti di cosmesi di Starline Italia, il centro Eywa sport&spa, la ruota dei supereroi di “Pan piumino” e lo stand del consorzio Sigillo Italiano.