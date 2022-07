VENEZIA - Tre veneziane e una vicentina sul podio al Lido di Venezia per la terza tappa di Miss Venice Beach 2022 che venerdì scorso ha fatto sosta sulla terrazza del Blue Moon. Tutte le quattordici concorrenti hanno messo in luce le loro capacità: si sono presentate al pubblico, hanno cantato, ballato, si sono esibite in passi di ginnastica artistica e ritmica, raccontato delle loro passioni e degli sport praticati ma anche interpretato sketch divertenti, compresa l'imitazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. E nell'ultima passerella ogni ragazza ha interpretato un proprio idolo che può essere un familiare a cui si ispira, un personaggio storico o un esponente del mondo della tv, del cinema o dello spettacolo.

Miss Venice Beach, la vincitrice della tappa al Lido è la vicentina Asja Bevere

La vittoria è andata a Asja Bevere, 21 anni vicentina di Bassano del Grappa con il titolo Miss Leonardo Gioielli consegnato dal presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan e Nevio Dalla Malva, titolare di Leonardo Gioielli. Asja ha spiegato di avere una grande passione per il mondo dello spettacolo, l'obbiettivo di diventare modella, e nell'ultima uscita dedicata al proprio idolo ha interpretato Angelina Jolie nel film Tomb Raider. Il secondo posto è andato ad Anna Maria Colun, 19 anni di Campalto, premiata con la fascia di Miss consorzio Sigillo Italiano dal responsabile-qualità del consorzio Alessandro Mazzenga. Terzo posto per un'altra veneziana: Laura Marzaro, impiegata 23enne di Scorzè, premiata con il titolo di Miss Eywa sport e spa da una delle vincitrici dello scorso anno Daina Guin. Mentre Asia Pezzan, studentessa di 16 anni di Sottomarina, ha conquistato la fascia di Miss Coraya consegnata da Alessia Alberti, altra vincitrice della passata edizione di Miss Venice. Nelle prove in passerella hanno sfilato con le collezioni di bikini Gelèe, le creazioni di Leonardo gioielli, le borse del nuovo brand italiano Bghy. A passare il turno della sfida canora Ramon Schez in arte Tiranok El Crack originario del Venezuela e residente a Mantova che ha presentato il brano inedito Italiana. E prima del concorso il palco ha ospitato le ricette di cooking with Elisa a cura della presentatrice Elisa Bagordo che in tutte le tappe promuove i prodotti veneti partner del concorso. «Le ragazze si sono messe in gioco mettendo in luce i loro talenti spiega Bagordo sono stati valutati portamento ed eleganza. Un ringraziamento va al Comune di Venezia, in collaborazione con Venezia Unica e Venezia spiagge che hanno sostenuto l'appuntamento al Lido per il secondo anno consecutivo, una serata speciale all'insegna di divertimento, moda e spettacolo, un modo per raccontare e promuove le spiagge del litorale».

Miss Venice Beach, stasera lo show a Sottomarina

La prossima tappa del concorso sarà oggi, domenica 24, allo stabilimento In diga di Sottomarina, in collaborazione con il consorzio Lidi di Chioggia e l'associazione albergatori. Saranno quindici le giovani che si sfideranno in passerella e la sfida tra cantanti vedrà sul palco il gruppo pop-rock trentino The Darts che presenterà Vita inedita e Simone Pastrello in arte Pol Pastrello di Mestre che canterà La festa dei matti. Prosegue anche il contest fotografico per realizzare il calendario di Miss Venice del prossimo anno. In ogni selezione due fotografi scattano i vari momenti dello spettacolo, e uno di questi scatti viene votato dagli utenti dei social nella settimana successiva. A Sottomarina a mettersi in gioco saranno i padovani Federico Marcato e Massimo Balestrieri. Per diventare la reginetta delle spiagge è possibile iscriversi al sito www.missvenicebeach.net, tel. 346.0387200.