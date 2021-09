Giulia Lazzarin trionfa è lei Miss Gazzettino grazie ai voti della rete

VENEZIA - La più votata del web è Giulia Lazzarin che ha vinto il titolo di Miss Venice-Gazzettino, legato al nostro quotidiano media partner del concorso di bellezza. Una battaglia a colpi di like terminata a mezzanotte dello scorso martedì 31 agosto. Per conquistare la fascia abbinata al Gazzettino la giovane ha raccolto 21.455 preferenze. Giulia 17enne trentina di Sover, alta 1,64, occhi castani, studia scienze economico-sociali al liceo Rosmini di Trento. «Per raccogliere tante preferenze mi hanno aiutato mamma Sabrina, papà Marcello, e altri parenti che hanno coinvolto tanti e amici e conoscenti spiega la bella Giulia- tenevo molto vincere il titolo, è stata una battaglia competitiva. Mi sono iscritta in giugno e da agosto sempre stata in testa alla competizione sul web».

LIDO

Aveva partecipato alla selezione di senza conquistare nessun titolo al Lido di Venezia, dove oltre alla passerella, aveva portato alcune foto impegnata al simulatore di volo, una delle sue passioni. Miss Gazzettino spiega di essere tenace e determinata. «Pratico anche sci alpino e in passato mi sono dedicata all'atletica. Tra le mia qualità c'è la resistenza, e sono una ragazza semplice. Mi sento legata al Veneto, per le origini di mio papà. Da sempre d'estate vado a Rosolina a trovare i nonni Oriana e Oliviero, e lo zio Valentino. Anche per questo ho deciso di partecipare al concorso, il primo in cui mi sono cimentata in passerella». I sogni di Giulia sono «diventare una pilota di linea, altra passione è il giornalismo, mi piace viaggiare e tutto quello che può portarmi a conoscere altri popoli e culture. Nell'ultimo periodo mi sono avvicina al mondo della moda, per cui mi piacerebbe provare a fare la fotomodella». Per Giulia e per tutte le finaliste l'appuntamento è il 13 settembre all'hotel Mosella suite di Sottomarina dove passeranno quattro giorni per preparare la finale in programma in programma venerdì 17 settembre. «Sono già emozionata all'idea della finale continua Giulia con tutta le fase di preparazione filmata e poi montata come un realty-show». La presentatrice Elisa Bagordo spiega che «Giulia è la prima vincitrice di una delle fasce speciali per accedere alla finalissima. È stata una battaglia iniziata nella mattinata di martedì scorso in cui si chiudeva la votazione». A contendere il titolo è stata la 19enne Sheila Mazzuccato, emiliana originaria di Padova che ha chiuso con 20.395 preferenze.