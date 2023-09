Isabel Zanchin si aggiudica la fascia di "Miss Gazzettino"

VENEZIA - La più votata del web è Isabel Zanchin che ha vinto la fascia "Miss Venice-Gazzettino", il titolo dedicato al nostro quotidiano grazie all'accordo di media-partnership con il concorso di bellezza. Una sfida terminata a mezzanotte dello scorso 31 agosto.

La giovane ha vinto con 21.922 preferenze, e quanto fosse interessata al titolo lo aveva dimostrato in luglio, quando aveva già raccolto circa metà dei voti.

Isabel, 19 anni padovana di Villa del Conte, alta 1,68, occhi azzurri, capelli biondi, frequenta il liceo artistico di Cittadella, appassionata di equitazione, sport che pratica da cinque anni.



SFIDA

«Ho sempre condotto la gara sul web sono sempre stata in vantaggio ma non pensavo di superare quota 20mila - spiega Isabel - Per raccogliere tante preferenze all'inizio ho realizzato tante "storie" per raccontarmi, tra cui il fatto che vorrei fare la giornalista sportiva o la presentatrice. Sono arrivate anche delle critiche, mi sminuivano. In effetti mi hanno demoralizzata, per un po' non pensavo di riuscire a prendere la fascia, ma poi è scattata una molla che mi ha spinto a proseguire. Sono una persona socievole e ho cercato di improntare la comunicazione sulla possibilità di realizzare un sogno, messaggi positivi che la gente ha capito e apprezzato. La vittoria ha un sapore di rivalsa».

A sostenerla è stata tutta la famiglia.

«Mi hanno aiutato soprattutto mamma Samuela e zia Donatella continua- mio papà Massimo non è molto "social" ma si è attivato. Ho coinvolto anche mio fratello minore Anthony, persino mia nonna Giuseppina di origine pugliese ha coinvolto parenti, amici e tanti conoscenti a votarmi. Ci tenevo a vincere il titolo anche per il loro impegno».

Isabel aveva partecipato alla selezione di Rosolina, senza conquistare alcun titolo, dove oltre alla passerella, aveva interpretato l'attrice Felicy Smoak, della serie tv "Arrow" e presentato un video sul suo impegno con i ragazzi disabili.



FOTO

«Era la prima volta in cui ho provato a sfilare precisa - è stato molto divertente. Non penso che la passerella sia il mio mondo, ma è stato bello mettersi in gioco. Dopo la tappa a Rosolina ho ricevuto tanti inviti da parte di altri concorsi e per posare per servizi fotografici, per cui mi sento più a mio agio. Mi piacerebbe continuare con gli shooting fotografici».

Miss Gazzettino 2023 spiega di essere legata al territorio veneziano. «A Venezia vado con una frequenza e mi sento a casa continua ogni anno passo le vacanze a Jesolo». Per lei assieme a tutte le finaliste l'appuntamento è il 15 settembre al centro benessere Eywa sport e spa di Portogruaro, che ospiterà la finale della 13° edizione del concorso. «Sono emozionata continua Isabel con la fase che prevede la preparazione».

La presentatrice Elisa Bagordo spiega che «per Miss Gazzettino nelle ultime ore c'è stata anche la rimonta di Beatrice Russo (10.412 voti) che ha sorpassato Vittoria Sandon (9.646)».