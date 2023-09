Miss Venice Beach, il reality: 24 concorrenti pronte a vivere un sogno nella spa di Portogruaro

PORTOGRUARO - Una settimana da reality ospiti nelle location di Eywa Sport &Spa di Portogruaro: ecco cosa attendono le 24 finaliste del talent e beauty contest di MissVeniceBeach che da 13 anni spopola nelle spiagge della riviera veneta alla ricerca della miss che rappresenterà la città di Venezia nel mondo, una scuola per le concorrenti che impareranno ad avere più fiducia in se stesse e a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: «insegnamenti che gli serviranno anche nella vita di tutti i giorni non solo nella moda» afferma la Patron Elisa Bagordo «ogni giorno tantissimi appuntamenti con le lezioni più svariate dalla consulente d’immagine con la lezione di armocromia a quelle sportive, passando per il portamento e presenza scenica e tecnica di respirazione per affrontare il palco nel miglior modo possibile.

Le ragazze impareranno a gestire la loro personalità migliorandosi e valorizzandone i punti di forza, è si perché questo mondo, non tutti lo sanno, ma ha bisogno di tantissima preparazione per essere sempre al top».

Le selezioni

I numeri: 10 veneziane, 7 padovane, 4 trevigiane, 2 vicentine e 1 di Udine ecco le bellissime concorrenti selezionate nelle più belle spiagge del Veneto: nella tappa di Jesolo passano il turno Lorenza Busillo 22anni di Paese (TV) con la fascia di Miss Leonardo Gioielli, Benedetta Kovacevic 16anni di Thiene con la fascia di miss Sigillo Italiano, Serena Forzutti miss Eywa sport&spa 20anni di Padova; nella tappa di Caorle vince Anna Toniutti 19 anni di Tarzo, seguita da Elisa Fuser 16 anni di San Donà di Piave miss Sigillo, Silvia Zecchin 19anni di Novalesa (VE); la tappa di Rosolina Mare vede vincere Rossella Lorenzi 17 anni di jesolo miss Eywa, Flavia Hyseni miss sigillo Italiano 19 anni di Loreggia (PD), Giada Campello 17 anni di Caltana (VE) con miss Coraya; passiamo alla selezione di Cavallino Treporti con Elisabetta Rossi 16 anni di cadoneghe (PD) miss Eywa, Selma Aingoud miss Sigillo Italiano 20anni di Fiesso D’artico (VE) e Margherita Bolzonella di Mira 21 anni miss Coraya; 5 tappa al Lido di Venezia che premia Asia Pezzan miss Leonardo Gioielli 17 anni di Sottomarina, Anna Rossi 26anni di Padova e Sofia Tomei di Vigonovo che rientra in gioco dopo il ritiro di una miss con la fascia di miss Eywa; a Sottomarina passano il turno con miss Lilith Bijoux Beatrice Dotto 16 anni di Castelfranco, con miss Coraya Nicole Masiero di Spinea e con il titolo si miss Eywa Martina Lombardo di Chioggia rientrata in gioco dopo il ritiro della prima classificata; ultima tappa di selezione a Bibione che vede in finale Fiorenza Dri 23enne di Udine con miss Bibione Terme, Jennifer Traverso 22 anni di Vicenza miss Sigillo e Arianna Musobelliu di 18 anni di san Martino di Lupari con miss Eywa; le fasce extra ottenute tramite il web e promosse dai media partner sono andate a Gaia Casagrande per Gidiferro team 18anni di Cittadella (PD), Isabel Zanchin Miss Gazzettino 19 anni di Villa del Conte (pd), e miss YouStyle a Beatrice Russo 17 anni di Riese (TV).

Giornate intense per le miss che si dovranno destreggiare tra dirette e daytime, le registrazioni di missAvventura e il salotto delle miss spiate h24 dagli occhi indiscreti delle nostre telecamere. Per non perdere nemmeno un minuto della vita da miss seguite i social dedicati al concorso e la pagina youtube di Missvenicebeach dov’è possibile curiosare anche sulle edizioni precedenti.

Si avvicina l’attesissima finale per l’13esima edizione del concorso in programma per venerdì 15 Settembre nella splendida cornice di Eywa Sport&Spa un’incantevole serata di gala sotto le stelle nel giardino a bordo piscina, nella quale è prevista una cena con lo chef TINO a base dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio dalla carne a marchio Consorzio Sigillo Italiano, ai prodotti ittici de iPescaOri, i formaggi della latteria Soligo, i “Buoni del mare Coraya” a pesca Msc con i vini della cantina Ca’ Vescovado.

Conduzione e presentazione sono affidati all’unica e inimitabile Elisa Bagordo patron e organizzatrice della manifestazione, il backstage è seguito dalla talent scout Federica Driusso giàmissvenicebeach nel 2016 e la modella Sandra Baggio ad arricchire lo spettacolo le madrine seguite dalla coreografa Sara Giurin : Anastasia Orrù, Laura Colomba, Jelena Tufonic, Nicole Perlini, Gioia Ewere Ojho, Elena Cavazzina, Camilla Baldini, Alessia Gaiani e Martina Evatore. Ospite della serata il vincitore della sfida cantanti Bryan Bergamin che canterà alcuni suoi brani inediti e “quel Bambino” che gli ha permesso di vincere il contest. Non mancheranno i due fotografi emergenti Massimo Balestrieri fotografo ufficiale del tour ed il nuovo vincitore della sfida fotografica Valdet Ademi. Le miss in gara realizzeranno il video della sigla con il brano “good vibes” colonna sonora di tutte le tappe del tour scritto e composto da Hazuna, alla regia e riprese il video maker Giampietro Meneghini e le telecamere di Gidiferro Team. Poker d’assi quello dei professori che quest’anno saranno a disposizione delle concorrenti: Elena Libanori consulente d’immagine e coach di Armocromia, Luana Burigotto insegnante di Makeup e visagista, Sandra Baggio insegnante di portamento e passerella, Sara Giurin insegnante di fitness, Elena Perosa docente di estetica e beauty-salon, Deborah Conforti vocal coach e tecniche di respirazione e dulcis in fundo la show girl Elisa Bagordo per il corso di presenza scenica e presentazione che seguirà e sosterrà le miss tutti i giorni.

Un’ atmosfera magica sulla passerella per le 24 miss che sfileranno con i bikini di gara di Area B, i preziosi della gioielleria Leonardo Gioielli di Metre-Venezia, le creazioni moda della boutique Bidon di Portogruaro, gli occhiali di tendenza ed ricercati del negozio Il Porto del Cadore di Portogruaro, le borse firmate BGHY , i bijoux in vetro di MurrinaMurano. Una serata che punta al territorio con il coinvolgimento delle aziende di Portogruaro e guarda al futuro e all’ambiente grazie all’esposizione delle vetture elettriche di Motorclass concessionario ufficiale Audi per la provincia di Venezia e Friuli.

Media partner del tour l’emittente Antenna 3 che ha trasmesso ogni domenica tutte le puntate delle tappe in tour sulle più belle spiagge del Veneto e anche la finale, Radio wow che seguirà assiduamente tutti i daytime delle miss con le dirette per curiosare durante le attività in programma nei 4 giorni di Reality Show.