PIANIGA - Si è consumato ancora una volta un dramma della solitudine, ieri mattina nella frazione di Cazzago di Pianiga : Marco Rizzi, 57 anni, è stato trovato senza vita , nella sua villetta di via Provinciale Sud. A una prima ispezione cadaverica il decesso, avvenuto a quanto pare per cause naturali, risalirebbe a circa tre settimane fa. Come sempre più spesso accade ai giorni nostri, l’uomo era completamente solo: divorziato, senza figli, senza più i genitori e nessun altro parente stretto, viveva in una casa singola . Non trovandosi quindi nemmeno in un contesto condominiale, dove avrebbe potuto avere dei vicini che si sarebbero prima o poi resi conto che nessuno entrava e usciva più dall’abitazione , sono passati molti giorni prima che qualcuno si rendesse conto che quella persona era effettivamente scomparsa nel nulla .

IL RITROVAMENTO