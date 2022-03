LIDO DI VENEZIA - Muore in casa da solo. Quando i pompieri, ieri pomeriggio, hanno forzato la porta, lo hanno trovato steso a terra, senza vita. Il decesso, per cause naturali, era sopraggiunto poche ore prima. Così è morto Leonardo D'Este, 67 anni, dipendente di Poste Italiane in pensione da qualche anno. Ancora un dramma e una morte in solitudine in città: questa volta ci troviamo in via Scutari al Lido, una laterale del Gran Viale in pieno centro dell'isola. Si tratta del terzo caso di decesso in circa un mese in città: un dato triste, e drammatico, che non può che far riflettere sulle tante famiglie formate da un solo componente e dunque sull'importanza di creare, nel territorio, una rete di assistenza, presenza e vicinanza, sempre più efficienti e presenti.



L'ALLARME

E' stata la figlia dell'uomo (che viveva appunto da solo), secondo una prima ricostruzione dei fatti ancora in fase di accertamento, a far scattare l'allarme e a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, preoccupata del fatto che non riusciva a comunicare con lui. Verso le 16.30 di ieri pomeriggio sono arrivati in Gran Viale, i vigili del fuoco con due automezzi, i carabinieri dell'isola e il supporto dell'ambulanza e dell'equipe medica pronta ad intervenire in caso di necessità. Un via vai che ha richiamato l'attenzione dei passanti in Gran Viale e di molti residenti della zona. Dopo aver suonato il campanello, non avendo ricevuto risposta, provato a telefonare senza alcun esito, le forze dell'ordine hanno forzato la porta dell'abitazione al civico numero 19 di via Scutari. Dietro l'ingresso, purtroppo, quanto si temeva. L'uomo non dava segni: il personale medico ha solo constatato il decesso. La morte è avvenuta, quasi certamente, per cause naturali, e non per conseguenze violente. Il corpo non presentava alcun segno di violenza o traumi. E' stato interpellato il medico legale e sono state attivate dai carabinieri dell'isola tutte le procedure del caso.



LE INDAGINI

I rilievi sono proseguiti fino a tarda ora per completare tutti gli accertamenti previsti, anche se la dinamica dei fatti è stata, fin da subito, abbastanza chiara. Tutte le indicazioni raccolte ieri dovrebbero essere confermati oggi, quando sarà deciso se disporre, o meno, l'autopsia, per chiarire eventuali dubbi sui motivi del decesso e soprattutto a quando risale. Leonardo D'Este era una persona molto riservata: i vicini non lo vedevano da qualche giorno, ma probabilmente non ci hanno fatto molto caso, proprio per il carattere piuttosto solitario dell'uomo. D'Este lavorava come dipendente delle Poste, nella struttura logistica e tecnica, un tempo situata in Campo San Provolo. Quando la struttura è stata chiusa, D'Este è passato prima all'Ufficio recapito e poi, negli ultimi anni, alle Poste centrali del Lido in via doge Michiel al Lido fino al raggiungimento della pensione. Non è ancora stata fissata la data dei funerali.