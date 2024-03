SOTTOMARINA - ​Non risponde, i vigili del fuoco intervengono per aprire la porta: 65enne trovato senza vita in casa. È stato trovato senza mattina nel suo appartamento in viale Jonio a Sottomarina. L'uomo potrebbe non aver risposto al campanello, a quel punto un utente ha chiamato 112 e 115 dando l'allarme.

I vigili del fuoco, dunque, hanno aperto la porta dell'appartamento, all'interno il 65enne senza vita. L'uomo soffriva di diverse patologie. Sul posto i sanitari del Suem di Chioggia con un'ambulanza e un'automedica.