Sottomarina. Brutta avventura per una tartaruga Careta Careta, trovata in pessime condizioni in uno stabilimento: poi la svolta

CHIOGGIA - È finita bene la brutta avventura per un esemplare di tartaruga marina Careta Careta, rinvenuta in pessime condizioni sul bagnasciuga di Sottomarina e tratta in salvo dal personale della Polizia Locale all'altezza dello stabilimento balneare Playa Bonita.

Verificato che l'esemplare era ancora vivo, seppur in gravi condizioni, gli agenti si adoperavano per un corretto trasporto dell'animale fino al suo primo e temporaneo ricovero presso l'Università di Biologia Marina di Padova, sede di Chioggia.

Per poterla correttamente trasportare, la tartaruga è stata riposta all'interno di una cesta, avvolta da un asciugamano imbevuto di acqua marina. L'animale, il cui stato di salute sarebbe stato gravemente compromesso dall'ingestione di plastiche, è stato successivamente trasferito presso il "Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat" di Ravenna (CESTHA.IT). Si è poi saputo che l'animale è fuori pericolo e che il suo percorso di recupero procede bene. «Pur avendo rischiato la morte, dato che anche solo qualche ora di differenza per il suo recupero ne avrebbe decretato la fine - dice il Comune - la tartaruga una volta guarita, sarà reimmessa in Adriatico».