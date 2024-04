SOTTOMARINA - Grande dolore per l'improvvisa scomparsa di Massimo Furlan, allenatore dell'under 14 femminile padiovana dell'Arzerello Pallavolo, la società della frazione piovese. Massimo Furlan, 54 anni, è deceduto venerdì sera nella sua residenza di Sottomarina, dove viveva con la moglie e i due figli. Si ipotizza che la causa del decesso sia stata un infarto fulminante. Furlan era un militare dei lagunari di stanza a Marcon ed era conosciuto anche per i suoi impegni come allenatore di pallavolo e volontario in parrocchia a San Martino, a Sottomarina dove viveva. Era attualmente il coach della squadra di pallavolo femminile under 14 di Arzerello; la società gli ha reso omaggio sospendendo le attività e osservando un minuto di silenzio in sua memoria.

Ciao Massimo

Il presidente della società padovana Luigi Battistello ha ricordato che circa un mese e mezzo fa Furlan era stato portato al Pronto soccorso dopo essere svenuto, ma sembrava che la situazione fosse stata risolta. Tuttavia, la scorsa settimana aveva riportato un altro episodio di affaticamento, sebbene inizialmente sembrava non essere grave. Il giorno del decesso, dopo l'ultimo allenamento, Furlan, che nel frattempo stava tornando a casa, ha avvertito la moglie di non sentirsi bene. Anche se sono stati chiamati i soccorsi, la situazione è peggiorata rapidamente e Furlan è deceduto prima del loro arrivo nella sua abitazione a Sottomarina.«Siamo davvero senza parole - spiega affranto il presidente dell'Arzerello Pallavolo - Max Furlan era con noi da circa un anno e posso dire che si è dimostrato fin da subito affidabile e corretto sia dal punto di vista sportivo che da quello umano. Proprio per questo la sua morte ha creato sconcerto e dolore nelle atlete e nelle loro famiglie, oltre che in tutti noi dirigenti. In segno di lutto - aggiunge Battistello - nella giornata di domenica gli incontri che si sarebbero dovuti disputare in casa sono stati sospesi, mentre le partite fuori casa si sono disputate, ma osservando un minuto di silenzio in memoria del nostro allenatore per il quale abbiamo ricevuto sincere condoglianze anche dalle squadre avversarie, e che manifesteremo anche alla moglie e alle due figlie. Il giorno delle esequie - conclude il presidente - saremo presenti con gli organi dirigenziali e le ragazze della squadra che Max allenava con tanta passione per rendergli l'ultimo saluto, insieme anche a molti dei genitori delle nostre atlete».