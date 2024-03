Calcio, derby amaro a Feltre: Treviso travolto 3-0 dalle Dolomiti Bellunesi

Derby amarissimo per il Treviso che a Feltre, nel recupero della 29. giornata, è stato travolto dai padroni di casa delle Dolomiti Bellunesi per 3-0 con le reti di Alcides Dias al 28’ del primo tempo e, nella ripresa, di Cossalter (24’) e Toniolo (47’). Con questo successo i bellunesi rafforzano la loro seconda posizione nel girone C di serie D con 56 punti mentre i biancocelesti restano fermi al quarto posto a quota 48.