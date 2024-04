Treviso calcio. Primo allenamento allo Stadio Tenni con mister Romano Perticone

di Alberto Duprè

TREVISO - Una splendida giornata di sole ha accompagnato oggi, 4 aprile, l'allenamento del Treviso allo stadio Tenni dove la squadra si sta preparando nel migliore dei modi per il derby di domenica contro il Monte Prodeco. Il neo allenatore Romano Perticone racconta così i suoi primi giorni nella nuova veste: «Ho trovato la massima disponibilità da parte dei ragazzi ma non avevo nessun dubbio facendo parte di questo gruppo, sono felice del loro atteggiamento. Sono contento perché stiamo lavorando bene, l'impegno è gravoso e assorbe tantissime energie ma questo non mi spaventa perché sono sempre stato abituato a lavorare tanto». (Video Mattia Mocci, Nuove Tecniche)