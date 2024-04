Primavera, tempo di remise en forme. L’appuntamento con la prova costume si gioca d’anticipo, e l’ultimo trend nell'universo del fitness è il workout breve del dottor Bush, segreto del fisico scolpito di tante celebrities, prima fra tutte la top model australiana Elle Macpherson (che si è conquistata l’appellativo The Body), che a 60 anni sfoggia un corpo da trentenne e che ha fatto di questo allenamento una routine.

Quattro minuti di esercizi “mirati”, 3 volte al giorno, per sprigionare i benefici dell’ossido nitrico: è il principio che ha ispirato il medico statunitense Zack Bush, endocrinologo specialista di medicina interna, per arrivare a formulare un workout molto breve e intenso (da praticare anche in casa o nei break in ufficio), composto da una sequenza di 4 facili esercizi che vanno ripetuti 10 volte per un totale di 3 sequenze consecutive, in veloce successione. In soli 4 minuti, e questa è la grande novità, si possono tenere in forma 16 gruppi muscolari del corpo. Lo scopo di questa “ginnastica”, che sta diventando virale sui social? Promuovere il rilascio di ossido nitrico nell’organismo.

La produzione

L'ossido nitrico (ovvero il monossido di azoto) è una molecola fondamentale per le funzioni metaboliche dell’uomo, innanzitutto perché stimola la dilatazione dei vasi, aumentando il flusso sanguigno. La sua produzione si riduce con l'età: ecco perché l’allenamento del dottor Bush ha lo scopo di stimolarla, equilibrando la carenza connessa all’entrare in fase “silver” e, ancor più, senior. Una sessione di 4 minuti 3 volte al giorno stimola il metabolismo, migliora la circolazione, corrobora le funzioni del sistema nervoso, previene coaguli nel sangue e promuove la crescita della massa muscolare.

L’allenamento si svolge così: 10 squat classici con frequenza veloce, 10 movimenti delle braccia alternate a forbice (sollevandole da lungo i fianchi in alto, fino a 90 gradi), 10 movimenti circolari delle braccia (dal basso fino sopra la testa, quasi a formare una O) e infine 10 estensioni delle braccia sopra la testa, come se si sollevasse un manubrio. Il training versione "snack" sviluppato dal medico Zach Bush è fonte di numerosi benefici, come la crescita muscolare e il potenziamento del sistema immunitario, ma non va affrontato con leggerezza e, anche in questo caso, al fai da te è preferibile farsi affiancare da un fitness coach, almeno all'inizio della pratica, per scongiurare spiacevoli inconvenienti ed errori di postura.

Come spiega il personal trainer Giuseppe Bottalico, «nonostante la praticità di questo workout, è bene integrarlo con altri tipi di esercizio, come gli addominali. Chi esegue questo training riporta un aumento di energia e vitalità, e ciò lo rende una componente preziosa nella routine di benessere quotidiana».

L'adattabilità

L'approccio "lampo" all'allenamento, concentrato su brevi sessioni per stimolare l'ossido nitrico, offre una prospettiva interessante sulla gestione della forma fisica a lungo termine, e la sua enfasi sull'accessibilità e velocità lo rende adatto a molte persone. «Tuttavia – prosegue Bottalico – è essenziale considerare la diversità delle esigenze fisiche, psichiche e nutrizionali dei soggetti che praticano, per ottenere risultati ottimali. Molto importante è l’okay dato dal proprio medico a fronte di una visita specialistica, per garantire in sicurezza gli allenamenti».

Come specifica l’esperto, «la chiave di volta potrebbe essere trovare un equilibrio tra l'efficacia, la flessibilità e il piacere di incorporare l'esercizio nella routine quotidiana delle persone che mirano a cambiare stile di vita».