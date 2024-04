Per alcune inscenare Il Lago dei Cigni o Giselle è rimasta lì, tra i sogni di bambina. E poco importa se arabesque e pas de bourrée sono rimasti solo nomi idealizzati, mentre gli unici centimetri quadri di quel parquet tipico delle sale di danza classica che si è riuscito a calpestare sono quelli vicini alla salvifica sbarra, tenuta con mano malferma. Il mito è rimasto e, allora, basta poco per calzarlo. Grazie a due parole, che poi sono un prodotto unico: ballet sneaker. In pratica, il fascino delle calzature rasoterra, che, va detto, tanto comode non sono, soprattutto per le sollecitazioni che deve subire la pianta del piede e, di conseguenza, la schiena, unito alla praticità e alla funzionalità delle scarpe da ginnastica per correre da un punto all'altro della città. Il tutto si rifà a quella tendenza romantica, un po' coquette che vede rosa, fiocchi e rouche farla da padrone, senza nessuna remora di sembrare troppo sdolcinate, tanto il carattere è all'interno e nessuno può infiocchettarlo (troppo).

L'ibrido piace così tanto che Dior ha pensato addirittura due modelli, le D-Joy e Dior Songe, che guardano in ottica contemporanea alla famosa scarpetta da balletto, con i lacci e la punta squadrata. Per dimostrare quanto possano calcare la strada, ma anche i palcoscenici mondiali, è stata scelta come testimonial la coreana Sae Eun Park, étoile dell'Opera di Parigi , che si diletta con queste calzature ai piedi durante una sessione di prova. La Dior Songe è quella che più garantisce comodità e dinamismo. È caratterizzato da un maxi nastro in gros-grain sfrangiato che avvolge la scarpa fino a diventarne elemento costruttivo. Ma non si tratta dell'unica griffe dedicata alle piroette e ci sono altre opzioni per chi preferisce una suola più spessa e una tomaia arricchita da lacci e cinturini sportivi.

Le ballerine Dior indossate dall'étoile dell'Opera di Parigi Sae Eun Par