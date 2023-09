Miss Venice Beach, pronto anche il reality: quattro giorni con le finaliste

​PORTOGRUARO - Quattro giorni da reality show con le finaliste di Miss Venice<WC> Beach<WC1>.

CANTANTI

La sigla di apertura della prossima edizione sarà realizzata da Bryan Bergamin che ha vinto la sfida riservata ai cantanti. Bryan ha 20 anni di Cittadella, idraulico con la passione per il canto. Il suo brano intitolato “Quel Bambino” è stato ascoltato 868 volte su Radio Wow. «Avevo passato il turno nella selezione in piazza Italia a Sottomarina – spiega il giovane – si tratta di un testo profondo di carattere autobiografico che ho scritto io, e poi prodotto da Simone Vianello di Noale, assieme al quale ho trovato la musica. Su Tik Tok sono seguito da circa 80mila persone, altre 4mila su Instagram che ho coinvolto in modo che mi votassero. Il sostegno sui social funziona. Ho pronti altri due brani: uno dal titolo “Wow” e un altro in uscita è “Se ti fidi di me”, che vorrei portare alla finale di Miss Venice». Sempre quest’anno Bryan ha partecipato anche a “Verona song contest” dove ha presentato lo stesso brano inedito che gli è valso il premio come miglior interpretazione e presenza scenica. E nel gennaio scorso ha partecipato al programma “Tali e quali” di Rai Uno condotto da Carlo Conti, dove ha imitato il cantante Ultimo.