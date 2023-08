SOTTOMARINA - Due appuntamenti nel fine settimana per "Miss Venice Beach". Stasera, venerdì 4 agosto, alle 20.30 in piazza Fontana a Bibione, domenica in piazza Italia a Sottomarina. Entrambe la selezioni sono visibili in diretta streaming sul sito del Gazzettino, media partner dell'evento. «L'appuntamento con la bellezza a Bibione è promosso in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento, spiega la presentatrice Elisa Bagordo - il consorzio Bibione Spiaggia, l'Associazione Albergatori e Bibione Thermae». Si tratta della penultima selezione del concorso. Anche in questa tappa quindici concorrenti saranno impegnate in tre prove. «Tutte le ragazze saranno valutate per la disinvoltura nella presentazione continua Bagordo - La giuria valuterà anche il portamento, con le concorrenti che porteranno in passerella l'abilità nella posa fotografica e la capacità di interpretare i costumi Area B e le borse Bghy, caftanti, kimoni e short di Gigi Milano. A valorizzare le concorrenti sarà il trucco e parrucco del salone di Marialuigia Minato di Asolo e Alessia Manzardo di Vicenza. E nella terza uscita le ragazze saranno chiamate a interpretare il personaggio tv preferito».

MUSICA

A completare lo show la sfida tra cantanti che presenteranno i loro inediti: la cantautrice veronese Luna Ash e il bellunese Raspa con il mood allegro e malinconico del brano "Apollo & Dafne". La gara tra i fotografi per realizzare il calendario del prossimo anno vede a confronto Massimo Bonutto di Oriago e Giulio Zanier di Pordenone. Prima di ogni selezione Bagordo proporrà le ricette video "Cooking with Elisa", un percorso gastronomico con quanto offre il territorio, con piatti preparati con i prodotti dei partner della manifestazione, ossia Pan Piuma, Latteria Soligo, Coraya e Ipescaori di Caorle. Sul palco anche l'allevatore Marco Belluco di "Belluco farm" che presenterà la cane del consorzio "Sigillo italiano". Nel villaggio delle miss, quindi, assaggi gratuiti per tutti i presenti e gli stand di promozione dedicati ai mezzi green di Audi, e i giochi per vincere un accesso gratuito al centro benessere "Eywa sport & spa" di Portogruaro.

Domenica l'ultima selezione a Sottomarina con la sfida tra cantanti che vede protagonisti la trevigiana Eleonora Corda che presenta "Sul grattacielo più alto" e Bryan Bergamin di Cittadella che canta "Quel Bambino". Per il contest fotografico: Michele Nardo di Ponte San Nicolò e Valdet Ademi di Farra di Soligo. Poi la gara per aggiudicarsi le ultime fasce resta viva sui social, in particolare per l'assegnazione del titolo "Miss Venice Gazzettino". Per iscriversi si può contattare il profilo Instagram del concorso, oppure tel. 346.0387200.