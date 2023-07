CAORLE - Seconda tappa del tour di Miss Venice Beach che venerdì 21 sbarca a Caorle. Come lo scorso anno è corsa alle iscrizioni per la selezione che si terrà dalle 20.45 da piazza Matteotti. Quindici le concorrenti che parteciperanno all'appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune. Il concorso, con il Gazzettino media partner, è presentato da Elisa Bagordo che sul palco sarà accompagnata da Anastasia Orrù di Ceggia, Miss Venice in carica. «Siamo arrivati alla tredicesima edizione e in tanti anni Caorle ha sempre ospitato Miss Venice spiega Bagordo le attività della zona sostengono il concorso». In passerella saranno presentati l'abbigliamento glamour della boutique Euphoria di Caorle, la collezione di bikini "Area B", le creazioni di borse di Bghy e i capi in cotone di "Blanc du Nil" con lo stacchetto realizzato dal coreografa Sara Giurin.

La tappa di Caorle

Tutte le giovani saranno preparate dalla make up artist Luana Burigotto per contendersi le tre fasce utili ad accedere alla finale. Tra le novità scettro e corona in vetro di Murano sono opere d'arte create dal maestro Gabriele Urban della fornace La Fornasotta. Dalle 20.20 la diretta di circa mezz'ora su Facebook con Radio Wow con interviste agli ospiti. E dalle 21 al via alle degustazioni gratuite. Sul palco lo show-cooking di Bagordo che presenta due piatti. Il primo sono spiedini con i prodotti "Pan Piuma", formaggio Bellavalle della latteria Soligo e i "buoni del mare" di Coraya, a pesca sostenibile. Altro piatto: Alici butterfly fritte dei Pescaori di Caorle, con salsina allo yogurt, zenzero e erba cipollina. L'allevatore Giovanni Cavasin, inoltre, presenta la battuta al coltello dell'azienda agricola Bernardi di Istrana. Altra attrazione è la sfida a canestro con la possibilità di vincere una giornata di relax nel centro "Eywa sport e spa" di Portogruaro, dove viene realizzato un video con tutte le giovani che hanno vinto una fascia nella passata edizione: le veneziane Jelena Tufonic, Nicole Perlini, Elena Cavazzina, assieme a Martina Evatore, Gioia Ewere Ojho, Alessia Gaiani, Laura Colomba e Camilla Baldini prima ballerina dal 2021.

Assieme alla vincitrice del 2022 apriranno lo spettacolo con un balletto sul palco e saranno impegnate negli stand di promozione. Nel villaggio delle miss anche gadget in regalo dal concessionario Audi che promuove le nuove vetture elettriche, in esposizione il modello Q4 e-tron.

Nel corso della serata anche altre due sfide. Due cantanti emergenti presenteranno i loro brani inediti: Nicholas Piccoli di Verona in arte "Il Nico " che presenta "Pem" e Marco Lollis di Montegalda Vicentina che canta "Lonely". La sigla dello show è a cura di Arianna Cappelletto in arte "Hazuna". Altro contest riguarda la fotografia con Alessandro Vasta di Padova e Matteo Giacometti di Noale che realizzeranno un reportage della serata.