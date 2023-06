VENEZIA - E' iniziato alla grande il tour di MissVeniceBeach con oltre 80 iscritte pronte a contendersi il titolo di più bella di Venezia.

Miss talentuose e artisti alla ricerca del successo si esibiscono nelle spiagge più belle della riviera veneta da 13 stagioni, offrendo uno spettacolo emozionante e coinvolgente come solo lei Elisa Bagordo, organizzatrice e presentatrice del talent, sa fare: “ è un grosso impegno e ci vuole molta professionalità per organizzare e gestire il concorso ogni anno si presenta una nuova sfida ed io amo vincerla ! Sono sempre alla ricerca di novità per proporre al numeroso pubblico che ci segue un programma diverso e ricco di emozioni. Voglio regalare a tutti i partecipanti un sogno che poi si riveli anche una realtà lavorativa è così che l’agenzia Ass. Culturale Olimpia si occupa di gestire tutto l’anno gli artisti formandoli e inserendoli in percorsi lavorativi nel mondo dello spettacolo e non solo.”

Due grandi novità quest’anno che vedono in primis tutte le tappe del tour in onda in prima serata su Antenna 3 emittente del gruppo Medianordest con record di ascolti per il triveneto. MissVeniceBeach terrà così compagnia a tutto il pubblico in diretta e in streaming con una puntata a dir poco entusiasmante con cantanti, ballerini sfilate di moda e attualità raccontando il territorio. La seconda novità il ritorno della tappa a Cavallino-Treporti che porta le date di selezione a 7 , prevista per il 28 luglio nel parco Baden Powell. Il talent inizierà sempre da Jesolo in piazza Milano venerdì 7 luglio, per proseguire con Caorle in piazza Matteotti il 21 luglio, Rosolina mare il 23 luglio nell’anfiteatro di piazzale Europa, segue il Lido di Venezia nella nuovissima BluePool il 30 luglio, Bibione il 4 agosto in piazza Fontana e Sottomarina il 6 agosto nella cuore della città in piazzale Italia .

Ritorna dopo il successo delle precedenti edizioni il salotto delle miss in diretta sui social con la collaborazione di radio WoW media partner del concorso, dalle 20.00 per mezz’ora in anticipazione della serata con interviste inedite agli ospiti e agli artisti con interazioni live dei telespettatori. Non mancheranno le sfiziose ricette di Cooking with Elisa con i prodotti di Coraya, i Pescaori, il pane morbido senza crosta di Pan Piuma e la carne certificata dal consorzio sigillo italiano con nuovi allevatori e macellai in ogni location; un villaggio delle miss ricco di attività e attrazioni dai motori elettrici al make-up, passando per il benessere con lo stand di Eywa sport&spa e Ipescaori con bellissimi premi e gadget per conoscere la struttura , la ruota dei supereroi di Pan Piumino per i più piccini.

Che lo show abbia inizio con la nuova sigla di “Hazuna ” vincitrice del contest cantanti 2022 in tournée con il concorso tutta l’estate. Esibizioni e spettacolo all’ordine del giorno per questa edizione con le coreografie di Sara Giurin che affiancheranno i giovani cantanti in sfida, vedranno le bravissime miss in carica Anastasia Orrù, Elena Cavazzina, Laura Colomba, Nicole Perlini, Jelena Tufonic, Alessia Gaiani, Gioia Ewere, Laura Libbi, Martina Evatore e Asja Bevere che oltre ad aprire lo spettacolo ballando saranno impegnate sul palco e negli stand di promozione. Spazio al fashion al cinema e allo sport sul palco di MissVeniceBeach a completare il tutto il sound di Longo Dj.

Si prospetta un estate all’insegna del divertimento e intrattenimento, per essere sempre aggiornati seguite i profili social e il sito dedicato www.Missvenicebeach.net da non perdere le dirette con GidiferroTeam da ogni location i daytime con Radio Wow e tutti i video dedicati alle tappe realizzati dal Videomaker Giampietro Meneghini.

Per iscriversi e partecipare ad una delle selezioni in programma contattare la talent scout Federica Driusso direttamente sul profilo Instagram del concorso con l’aiuto di Emma Rossato e Camilla Baldini etoile per il terzo anno consecutivo. La vincitrice riceverà in premio il nuovo scettro e corona realizzati in vetro artistico di Murano dal maestro vetraio Gabriele Urban della Fornasotta.