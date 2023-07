SOTTOMARINA - Sono un centinaio le iscritte alla tredicesima edizione di Miss Venice Beach. Come lo scorso anno sono tante le giovani che partecipano al concorso di bellezza che ravviva l'estate. Le votazioni al sito www.missvenicebeach.net sono iniziate in giugno per decretare la giovane più apprezzata sul web. La valutazione online terminerà alla fine di agosto e permetterà alla vincitrice di accedere direttamente alla finale. Una sfida a suon di "like" per il titolo di "Miss Gazzettino": la concorrente che avrà ottenuto più voti e parteciperà alla finale grazie all'accordo come media-partner con il nostro quotidiano. Lo scorso anno Miss Gazzettino era Vanessa Galli 15 anni padovana di Agna votata da 38.076 persone.

NUOVA EDIZIONE



«Anche questa edizione di Miss Venice parte con i fuochi d'artificio - spiega la show girl e organizzatrice Elisa Bagordo il concorso dedicato alla città dei dogi mette insieme bellezza, eleganza e cultura tutte caratteristiche che sono il vanto di Venezia e del litorale. Sono molto orgogliosa di partire con la tredicesima edizione del concorso, che fa tappa nelle spiagge più accoglienti del Veneto». Quest'anno le selezioni saranno sette. La prima sarà venerdì 7 luglio in piazza Milano a Jesolo, per poi toccare piazza Matteotti a Caorle, piazzale Europa a Rosolina, il parco Powell di Ca' Savio a Cavallino Treporti, il lido di Venezia, piazza Fontana a Bibione, piazza Italia a Sottomarina.



«Dopo sette anni il 28 luglio torneremo a Cavallino continua Bagordo - Per le concorrenti sarà importante mettere in luce il proprio talento e presenza scenica, assieme alla capacità di indossare un capo, un accessorio e un gioiello. In una delle passerelle in ogni tappa le concorrenti sfileranno interpretando dei personaggi famosi a cui si ispirano, ad esempio attrici, cantanti, influencer, ogni selezione c'è un tema diverso». Tra le novità ogni venerdì in prima serata il concorso sarà trasmesso su Antenna Tre, oltre agli streaming sui social. «Prima delle selezioni in orario aperitivo realizzeremo il "salotto delle miss" in versione reality continua la presentatrice - con una diretta su Instagram condivisa da "Radio Wow" con interviste agli ospiti e qualche flash sul backstage».

Madrina della manifestazione è Anastasia Orrù, 18enne di Ceggia vincitrice di Miss Venice Beach 2022, che affiancherà Bagordo sul palco e prima di ogni tappa racconteranno insieme la località balneare che ospita il concorso con i video del format "Città e sapori" ideato da Bagordo, e la regia di Giampietro Menghini. L'apertura dello show sarà affidata alla cantante Hazuna di Scorzè che realizzato la nuova sigla del concorso intitolata "Good wibes".