SOTTOMARINA - Una notte dedicata alla bellezza per il concorso più ambito dell'estate. La dodicesima edizione di Miss Venice Beach si è svolta ieri all'hotel Mosella Suite di Sottomarina. Durante la prima parte della serata è avvenuta l'assegnazione dei titoli abbinati ai media-partner. La fascia di Miss Venice-Gazzettino conquistata da Vanessa Galli, 15 anni, padovana di Agna, vincitrice della gara sul web che ha raccolto 38.076 preferenze, è stata consegnata da Davide Scalzotto, capocronista dell'edizione di Venezia del Gazzettino. Altro titolo è andato a Beatrice Zadoina, 17 anni, di Mestre, con la fascia Miss telegenia assegnata da Gidiferro team, il canale YouTube che si occupa di concorsi e sfilate. Altre due fasce speciali sono state consegnate a Veronica Giada Trabujo, 18 anni, di Piove di Sacco, risultata Miss Social, il titolo ideato dall'emittente Radio Wow e Giorgia Benetazzo 21 anni di Solesino Miss Sorriso a cura di You style magazine.

SELEZIONE IN SPIAGGIA

Poi il concorso è entrato nel vivo con le sfilate che hanno coinvolto tutte le 28 finaliste, presentate da Elisa Bagordo. Protagoniste tutte le giovani classificate nelle selezioni estive nelle spiagge di Jesolo, Caorle, lido di Venezia, Sottomarina, Bibione e Rosolina, assieme alle ultime quattro con fasce assegnate, appunto, all'inizio della serata.

Tutte sono state impegnate sulla passerella di 17 metri sulla piscina dell'hotel. Spettacolo, musica e moda in scaletta: nel corso della prima uscita ognuna delle concorrenti si è presentata in body da gara accompagnata da un video. «Un'atmosfera magica sulla passerella a filo d'acqua per le concorrenti ha spiegato Bagordo - che hanno sfilato con i bikini Gelee, i preziosi di Leonardo Gioielli, le creazioni moda di Les amis boutique e Dody Fashion con le borse firmate Bghy, i bijoux di Lilith bijoux e le acconciature curate da Qm Vision con Davide d'Alessio. Nel corso della serata anche la promozione del territorio: la carne di Sigillo italiano, i prodotti ittici dei Pescaori e fasolari di Chioggia, i Buoni del mare di Coraya, oltre all'esposizione delle vetture green di Campello Motors». Le uscite sono state intervallate da balletti, sotto i flash dei fotografi Massimo Balestrieri di Padova, vincitore della sfida tra fotografi in questa edizione e Paolo Stramare di Valdobbiadene, vincitore dello stesso contest nel 2019.

STORIA

Quanto al titolo di Miss Venice nella storia del concorso nel 2021 a vincerlo è stata Emma Rossato di Spinea. La prima era stata Beatrice Trabujo, veneziana di Maerne nel 2011. Altre belle veneziane sono state Federica Driusso nel 2016 e Giulia Gioia di Favaro nel 2019. Finora un'unica veronese: Federica Zanetti nel 2018 e una goriziana Angela Brescia nel 2013. Sono le trevigiane ad averlo conquistato per ben cinque volte. La corona di regina della spiagge venete si è posata sul capo di Deborah Dorigo di Farra di Soligo nel 2012, di Melissa Rizzetto nel 2014, seguita da tre giovani di Mogliano: Linda Pani nel 2015, Aurora Arrigoni nel 2017 e Susanna Milosavljevic nel 2020.