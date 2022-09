SOTTOMARINA - Il nuovo volto delle spiagge venete è Anastasia Orrù, 18 anni di Ceggia, vincitrice di Miss Venice Beach 2022 di cui il Gazzettino è media-partner. La corona si è posata sulla sua testa domenica poco dopo la mezzanotte a Sottomarina, all'hotel Mosella suite, dove si è svolta la finale. Lo scettro e la nuova corona in vetro di Murano sono opere d'arte create dal maestro Fabio Tagliapietra di Artigianato Muranese. La bella Anastasia è alta 1,77, studia al liceo scientifico-sportivo a Tarvisio. Le piace praticare snowboard, e intende affiancando le discese alle passerelle. «Oltre alla disinvoltura nella sfilata spiega penso che la giuria abbia apprezzato la mia sincerità che è il mio punto di forza».

PORTAFORTUNA

A portarle fortuna «il numero di uscita in passerella, il 27 il giorno di nascita di mio papà Gianluca che mi ha accompagnata assieme a mamma Piera, mio fratello maggiore Daniel e i nipotini. Sono contenta per la mia famiglia, di origine sarda, che mi ha sostenuta. Di Venezia mi piace in particolare la zona di Rialto e oltre al fatto che ci si sposta a piedi, senza auto. Durante la fase di preparazione del concorso passata a Chioggia e Sottomarina ho apprezzato molto il corso di portamento, ho imparato come camminare sicura in passerella, cosa e dove guardare, quale atteggiamento tenere. Con le altre concorrenti si è creato un bel clima, avevo l'impressione che qualcuna tifasse per me alla fine della serata. Si tratta del primo concorso a cui partecipo, lo ho affrontato con tanta ansia all'inizio, è stata un'esperienza coinvolgente, passare del tempo insieme alle altre ragazze è stato di per sé emozionate. Si tratta di un gioco e sarei stata contente anche se non avessi vinto, Miss Venice ha dato a tutte noi concorrenti una bella opportunità». Ma come è nata la decisione di iscriversi al concorso di bellezza? «Lo scorso anno tra le premiate c'era una ragazza che conosco: Giorgia Giaciglio una vicina di casa che mi ha incoraggiato. Giorgia mi ha un po' obbligata ad iscrivermi, ho deciso di tentare, e la ringrazio». Il futuro di Miss Venice? «Proseguire negli studi, vorrei iscrivermi alla facoltà di ingegneria, sono incerta tra Padova e Trieste, e sono curiosa di fare qualche esperienza nel settore della moda, Miss Venice è stimolante per questo settore».

ALTRE FASCE

Altre nove fasce sono state assegnate dai partner del concorso, con le giovani scelte come testimonial per eventi e collaborazioni nel corso dell'anno. La vicentina Asja Bevere 21 anni di Bassano è Miss Leonardo gioielli. Miss Sigillo italiano è Elena Cavazzina, padovana 18 anni di Tribano con la fascia consegnata dal direttore del consorzio Giuliano Marchesin, dal presidente di Unicarve e consigliere regionale Fabiano Barbisan accompagnato da Paolo Torrelli, funzionario agrario del Ministero delle politiche agricole e alimentari. Sul palco anche il saluto di Giuliano Boscolo Cegion, presidente dell'associazione albergatori di Chioggia e della consigliera regionale Erika Baldin. Ma ancora Miss hotel Mosella suite è Nicole Perlini 19 anni di Mestre scelta dalla titolare della struttura Valentina Boscolo. Tra gli altri titoli assegnati Laura Libbi 17enne di Camponogara è Miss Radio Wow, Jelena Tufonic 21enne di Musile è Miss Qm vision, Laura Colomba 20anni di San Giorgio delle Pertiche Miss Le tegnue, Martina Evatore 20anni Miss Coraya, Alessia Gaiani 19 anni Miss Lilith Bijoux, Gioia Ewere Ojoh 17 anni trevigiana di Povegliano è risultata Miss Eywa sport e spa.