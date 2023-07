Veneziani in luce nella terza tappa di Miss Venice Beach. Il concorso domenica è approdato in piazzale Europa a Rosolina, da sempre uno degli appuntamenti della carovana della bellezza nel Delta del Po. A passare il turno e qualificarsi per la finale sono state due giovani pallavoliste veneziane e una padovana.

LA VINCITRICE

La vittoria è andata a Rossella Lorenzi 17 anni di Jesolo, studentessa del liceo classico, con la passione per il volley, che vorrebbe diventare una scrittrice e sul paco ha letto un testo scritto da lei riguardante la ricerca della felicità, sulle note di "Nuvole bianche" di Einaudi. La bella Rossella ha conquistato il titolo "Miss Eywa sport e spa" partner del concorso a cui era dedicata la prima fascia. Tra le curiosità a lei sono andati anche i tre punti extra, oltre a quelli assegnati dalla giuria, grazie al video di presentazione che le concorrenti realizzano durante la settimana che precede la selezione, e viene votato dagli utenti di "Radio Wow-tv". Secondo posto per Flavia Hyseni, 18 anni di Loreggia che ha conquistato la fascia di "Miss Sigillo italiano" consegnata da Alessandro Mazzenga responsabile-qualità del consorzio "Sigillo italiano" assieme alla testimonial Elena Cavazzina, che lo scorso anno si era qualificata per la finale proprio a Rosolina. Terzo posto per un'altra bella veneziana: Giada Campello, 17 anni di Caltana di Santa Maria di Sala. Anche per lei una passione per il volley e la sartoria essendo studentessa di moda. In passerella ha presentato un abito realizzato da lei. A Giada è stata assegnata la fascia "Miss Coraya", consegnata dalla testimonial Martina Evatore. Nella terza uscita terza uscita le giovani hanno interpretato un loro idolo, sotto i flash dei fotografo ufficiale del concorso Paolo Stramare e dei due fotografi in gara per realizzare il calendario del prossimo anno: Tommaso Lisi di Cordenons e Grazia Colcera di Dolo.

CANTANTI

Una vittoria tutta veneziana anche per la gara riservata ai cantanti in erba: a passare la selezione è stato il duo "Estasi" di Noventa di Piave composto da Luca Cilia e Stefano Covassin che hanno cantato il brano "Waiting". Quella a Rosolina è stata un'altra serata divertente, presentata da Elisa Bagordo, affiancata da Miss Venice in carica Anastasia Orrù di Ceggia.

Continua la gara online per assegnare titolo di "Miss Venice-Gazzettino" media partner dell'evento che trasmette tutte le selezioni in diretta al sito Gazzettino.it. In gara 120 concorrenti: il verdetto per accedere alla finale per la più votata sul web sarà il 31 agosto. Per la prossima reginetta della spiagge venete, inoltre, corona e scettro con foglia d'oro sono opere realizzate dal maestro vetraio Gabriele Urban della fornace "La Fornasotta" di Murano.