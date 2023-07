Miss Venice beach, nella tappa di Caorle vince la trevigiana Anna Tognutti

CAORLE - Due veneziane e una trevigiana premiate nella seconda tappa di Miss Venice Beach. Il concorso che abbina la bellezza ai sapori del territorio venerdì scorso ha fatto tappa a Caorle. Due ore di spettacolo con quattordici concorrenti, presentate dalla frizzante Elisa Bagordo che ha divertito e coinvolto il pubblico che gremiva piazza Matteotti. Le giovani sono state valutate per l'abilità di sfilare, posare e mettere in mostra il loro talento. Nelle varie uscite hanno interpretato le nuove collezioni di abbigliamento glam della boutique Euphoria di Caorle, abbinato alle borse di Bghy.

Ma ancora in passerella i capi in cotone di "Blanc du Nil" e la moda-mare di "Area B", assieme all'inventiva di Laura Burigotto che ha curato trucco e parrucco con il suo staff.

Nell'ultima uscita ognuna delle concorrenti ha interpretato una modella-idolo a cui si ispira.



PROTAGONISTE

La vittoria è andata a Anna Tognutti trevigiana di Tarzo, 19 anni, studentessa lettere moderne a Ferrara. A lei è andata la fascia "Miss Eywa sport&spa" consegnata da Fabio Leggeri, area manager di Audi, tra i partner del concorso e da Giovanni Frollo, 25 anni veneziano, vincitore della tappa "Il più bello d'Italia" al centro "Eywa sport&spa" di Portogruaro, altra azienda-partner del concorso di bellezza. Anna ha raccontato le sue passioni per sfilate e cucinare, e interpretato la top model Cindy Crawford. «Di Venezia mi piace il ponte dei sospiri spiega la vincitrice ho deciso di partecipare a Miss Venice per il consiglio di un'amica e per la rilevanza in tuti i media, social, tv a radio». Le altre due fasce in palio sono state assegnate a giovani veneziane. Il titolo "Miss Sigillo italiano" è andato a Elisa Fuser, 16 anni di San Donà, che studia relazioni internazionali e marketing all'istituto commerciale Alberti. Ha impersonato la supermodella brasiliana Gisele Bündchen ed è stata premiata da Alessandro Mazzenga responsabile-qualità del consorzio Sigillo italiano. «Miss Venice è il primo concorso a cui partecipo spiega Elisa anche se sono abituata stare sul palco e ballare latinoamericano con il team Danze Europa di San Donà. Oltre a Venezia mi piace visitare le isole di Murano e Burano». A staccare il pass per la finale anche Silvia Zecchin 19 anni, di Noale studentessa di Scienze politiche a Padova, che pratica ginnastica ritmica. A lei sono andati i tre punti extra messi in palio da Radio Wow per la migliore presentazione online. Silvia ha interpretato Gessica Notaro, che sfila con la benda dopo essere stata sfregiata e diventata un'attivista e testimonial contro ogni violenza di genere.

A Silvia è andata la fascia "Miss Coraya", consegnata da Renato Finotto presidente della fondazione "Carole città dello Sport" che ha portato i saluti dell'assessore al Turismo Mattia Munerotto e ricordato che Caorle promuove grandi eventi, dopo aver ospitato una tappa del Giro d'Italia e aver portato il campione olimpico Marcell Jacobs a correre in spiaggia. Per la sfida tra cantanti a passare il turno è stato Marco Lollis di Montegalda Vicentina con il brano "Lonely". A decidere nella sfida dei cantanti è stata Emma Rossato di Spinea vincitrice di "Miss Venice Beach" 2021, con la passione per il canto e dallo scorso anno speaker di Radio Wow.

Sono 120 le giovani iscritte al concorso e la più votata sul sito www.missvenicebeach.net potrà accedere alla finale con il titolo di "Miss Venice-Gazzettino", media partner dell'evento. La terza selezione del concorso sarà stasera in piazzale Europa a Rosolina.