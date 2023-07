Jesolo. Riparte alla grande Miss Venice Beach: sul podio le province di Treviso, Vicenza e Padova per la prima tappa

JESOLO (VENEZIA) - È trevigiana la prima reginetta di Miss Venice Beach 2023. Lorenza Busillo, 22 anni di Paese, passa il turno e va in finale insieme alla vicentina di Thiene Benedetta Kovacevic, 16 anni e seconda classificata, e a Serena Forzutti, 20enne di Padova.

13 in tutto le concorrenti in gara che si sono esibite alla prima tappa del contest di bellezza adeato e presentato da Elisa Bagordo.

Hanno raccontando loro stesse attraverso le prove di talento, moda, posa fotografica e interpretazione. Miss Venice si riconferma l’evento che apre l’estate del littorale Veneto: tre ore di spettacolo senza freni in un crescendo di emozioni che hanno coinvolto tutti in presenza e in diretta web.

La prima classificata di questo primo appuntamento è una studentessa universitaria di lingue per il commercio internazionale, con la passione per il ballo hip hop, e alla sua prima esperienza in passerella come miss. La seconda invece è una futura promessa della pallavolo, in quanto gioca già in serie B. Anche la terza è un'amante dello sport: vorrebbe fare la presentatrice di qualche trasmissione sportiva e gioca a tennis da parecchi anni.

L'evento ha visto anche la presentazione della città di Jesolo per il programma “Tra città e sapori” condotto sempre da Elisa Bagordo e come inviata Anastasia Orrù, missVenice Beach 2022, e la regia di Giampietro Meneghini. Lo show cooking con le ricette di Cooking with Elisa hanno visto protagonisti i prodotti del territorio: Latteria Soligo, Ipescaori, Pan piuma, Coraya. Il nuovo allevatore, certificato dal consorzio sigillo Italiano, Marco Belluco di Padova ha raccontato la sua azienda e preparato la Battuta al coltello apprezzata da giuria e pubblico.

Sul palco la nuova sigla di Hazuna “Good Vibes” ideata appositamente per la tournée estiva. La cantante vincitrice del contest cantanti 2022, ha decretato la prima vittoria di Jesolo assegnando la stella d’oro ad Ilaria Feis, padovana dalle origini argentine, con il brano “Amor no tiene razon” che si è sfidata con il duo Sinoh& Mancu di Milano. Altra sfida quella del contest fotografi con Paolo Pulese e Davide Maccanico che hanno una settimana di tempo per raccogliere più like possibili sulla foto da loro prescelta, che racconta la selezione di Jesolo.

Anche quest’anno una grande affluenza nel villaggio delle miss aperto al pubblico gratuitamente per intrattenere gli ospiti con esposizione, attività, premi e giochi promossi dai partner del tour. Prossimo appuntamento a Caorle, venerdì 21 luglio in Piazza Matteotti, per la seconda tappa del contest 2023.