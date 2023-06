Miss città murata, Aurora di Volpago è la più bella della sesta selezione e vola in finale a Cittadella. Ecco chi ha vinto la fascia

VILLORBA (TREVISO) - Miss Cantiere Art District vince Aurora Basso, 15enne di Volpago del Montello. La sesta selezione del concorso di bellezza patrocinato dalla Regione Veneto, che valorizza le città murate e le sue bellezze architettoniche si è svolta giovedi 22 giugno al Cantiere Art District di Villorba. Le 29 miss, presentate da Eleonora Sorato hanno sfilato dapprima in abito da sera, poi con il costume Paradise Beachwear e inseguito hanno indossato gli abiti della Boutique Miozzi di Treviso, della gioielleria De Polo gioielli di Treviso, delle proposte ottiche di Ottica Capello di Treviso, dell’intimo di Focenza e dei gioielli di Fdreams. La giuria composta da stilisti di moda, personaggi dello spettacolo, giornalisti e dal pilone della Benetton Rugby e della nazionale italiana Tiziano Pasquali ha scelto le quattro miss che accederanno alla finale del concorso del 1 settembre a Cittadella.

Le quattro miss più belle che accedono alla finale

A vincere la coroncina e la statuetta in cristallo creata appositamente per l’occasione dal maestro vetraio Varisco e che rappresenta la bellezza è stata Aurora Basso, 15 anni di Volpago del Montello che studia relazioni internazionali per il marketing. Seconda Miss Bonanno Immobili Beatrice Gelain 17 anni di San Martino di Lupari che studia amministrazione finanza e marketing. Terza Miss Elmo Spa Elisa Tasca, 18 anni di Correzzola studentessa indirizzo turistico. Quarta Miss Capello centri vista Matilde Marcon, 17 anni di Istrana studentessa all’istituto alberghiero. Sono state premiate con le fasce sponsor anche: Miss De Polo Gioielli è Victoria Serragiotto 17 anni, neodiplomata che vive a Santa Clarita in Californiana ma d’estate torna dai nonni a Treviso, Miss Focenza è Valentina Viviani 18enne di Preganziol che studia estetica, Miss Fdreams è Sofia Campeol 16 anni di Istrana che studia al liceo linguistico, Miss Treviso Città & Storie è Serena Cecchet 16 anni di Villorba che studia al liceo delle scienze umane indirizzo teatri e cinema, Miss Melania Parrucchieri è Emma Cecilia Rossi 16 anni di Treviso che studia al percorso internazionale del collegio Pio x, Miss Paradise Beachwear è Benedetta Kovacevic 16 anni di Thiene studentessa in lingue. Premiate con la fascia di Miss Social anche Elisa Tasca e Irene Renosto 19enne di Mestre che hanno condiviso più foto e video sui social inerente la selezione precedente di Pianiga.