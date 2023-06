GIACCIANO CON BARUCHELLA (ROVIGO) - Una polesana nella finale di Miss Mondo: non era mai successo. Domenica sera, a Gallipoli, si saprà se il sogno di Maria Antonietta Marino di diventare Miss Mondo Italia, rappresentando nel 2024 la nostra nazione a Dubai, si sarà concretizzato. Nel frattempo, la 19enne residente a Giacciano con Baruchella ha comunque già vinto la sua sfida, che era quella di riuscire a farsi largo nei concorsi di bellezza. Lei che fino a qualche anno fa pesava 90 chilogrammi e che mai avrebbe pensato a un titolo di Miss, ha invece sbaragliato la concorrenza di tante ragazze giunte da tutto lo Stivale. In Salento dapprima c'è stata una scrematura, che ha portato le concorrenti da 120 a 50; poi ne è seguita un'altra, che ha ulteriormente ridotto il numero a 25. Le ragazze, guidate da Antonella Marcon, agente di Miss Mondo per il Nordest, sono partite alla volta di Gallipoli, dove si svolgono le fasi finali del concorso di bellezza più famoso.

Le miss dal Veneto



A Giacciano con Baruchella fanno tutti il tifo per Maria Antonietta, che ama recitare e il cui sogno nel cassetto è quello di diventare attrice e conduttrice. Nei giorni scorsi è stata intervistata nel programma di Rai2 "I fatti vostri". Assieme a lei, per il Veneto, sono rimaste Anna Bardi, di Venezia, 26 anni, modella e attrice, e Gabriela Frincu, 25 anni di Tezze sul Brenta (Vi), impiegata. In questi giorni prove di vario genere, di fascino e portamento, certo ma pure di recitazione, sport, conoscenza di lingue straniere per far emergere tutti i loro talenti. Coach del team veneto è Antonella Marcon, che con la sua Antonella Academy Agency è l'agente regionale che ha selezionato e preparato le aspiranti alla corona di Miss Mondo Italia. Le ragazze sono state in precedenza seguite anche dall'attore rodigino Matteo Tosi, in qualità di insegnante di portamento, dizione e recitazione. «Ho seguito personalmente tutte le ragazze del team veneto - spiega Tosi - In particolar modo mi ha colpito la storia di Maria Antonietta, che ha dimostrato al teatro Salieri di Legnago, in occasione della finale regionale, di avere grandi doti di recitazione, coinvolgendo il pubblico».

Maria Antonietta Marino



Per metà calabra e per metà russa, Maria Antonietta fino a poco tempo fa abitava a Bonavigo (Vr); da un anno e mezzo si è trasferita a Giacciano con Baruchella. Nel 2022 si è iscritta ai primi concorsi di Miss Mondo. La bellezza polesana si era già qualificata per la semifinale di Miss Mondo Italia, vincendo una fascia in una delle tappe provinciali. Per la precisione era stata incoronata reginetta del carnevale di Verona. Nata il 16 dicembre 2003, Maria Antonietta Marino fa la modella per il negozio Punto Blu e aiuta i genitori nella gestione di un ristorante di Legnago. Ha studiato all'istituto professionale "Giuseppe Medici" di Legnago e punta a proseguire gli studi socio-sanitari, anche se la sua aspirazione è quella di diventare modella e attrice, traguardi che sogna fin da bambina.