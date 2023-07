SOLESINO - Dopo diversi decenni che il titolo regionale principale dello storico concorso nazionale di Miss Italia, giunto alla 84^ edizione, si decideva a Jesolo, completando così anche la squadra delle miss che rappresentano il Veneto alle fasi finali della kermesse, sarà la terra padovana ad ospitare quest’anno l’evento, e precisamente la piazza di Solesino. L’annuncio, una vera e propria rivelazione, è stato dato direttamente dal sindaco Elvy Bentani sabato scorso in piazza Martiri di Cefalonia, al termine della selezione ospitata ancora una volta nella cittadina. «Per me è un onore ospitare la finale regionale del maxi concorso di bellezza Miss Italia - ha proclamato il primo cittadino - tale evento illuminerà di ulteriore bellezza il paese di Solesino e costituirà un’occasione di attirare attenzione e visibilità alla nostra meravigliosa Comunità». Solesino è un importante centro della bassa padovana con 7 mila residenti. E’ definito la “Città del Commercio” considerato l’alto numero di Partite Iva in rapporto al numero degli abitanti, uno su otto, e dal 2021 ha creato un forte legame con il concorso ospitando due appuntamenti con una selezione ed una delle finali regionali. La notizia, annunciata da Bentani ha ricevuto gli applausi del folto pubblico che attende ora di conoscere la data della finalissima che dovrà svolgersi entro e non oltre la fine di agosto. Grande la soddisfazione di Paola Rizzotti titolare dell’agenzia Modashow.it esclusivista degli eventi relativi a Miss Italia in Veneto assieme a Michele Cupitò che cura la presentazione. Erano a fianco del sindaco al momento del particolare annuncio del quale non era trapelato assolutamente nulla. Manifestazioni del genere, organizzate con estrema professionalità e cura, sono oltre che importanti occasioni per le ragazze per affrontare il grande pubblico ed entrare nel settore della moda e dello spettacolo, anche veicoli promozionali importanti per il territorio. Non poche le ragazze che attraverso il concorso hanno ottenuto importanti affermazioni. La lista è lunghissima.

I RISULTATI

Sui risultati della tappa provinciale a Solesino che ha visto le 15 miss immortalate da Valter Parisotto sfilare in abito elegante e body ufficiale, la corona è stata indossata da Linda Billo, 23 anni di Veronella (Verona), barista, seconda Miss Rocchetta Bellezza, Angela Banzato 27 anni di Cartura, lavora nell’ufficio pianificazione di una prestigiosa azienda di moda, terza Miss Framesi, Erika Rizzo, 21 anni di Solesino, parrucchiera, quarta Benedetta Suraci, 20 anni di San Bonifacio (Verona), studentessa di mediazione linguistica e giornalismo, quinta Giulia Sambugar, 19 anni di Villafranca di Verona, neo diplomata al liceo artistico ed al sesto posto un pari merito tra due ragazze vicentine: Ilenia Donvito, 20 anni di Sovizzo, impiegata, e a Melissa Meda, 22 anni di Noventa Vicentina, impiegata.

GLI APPUNTAMENTI

Ospite dello spettacolo Beatrice Bassan, Miss Cinema Veneto in carica e prefinalista nazionale dell’ultima edizione. Prossime selezioni in programma in Veneto, nel trevigiano sabato 8 luglio alla discoteca Odissea di Spresiano e sabato 15 luglio a Caselle d’Asolo. A Miss Italia possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 compiuti entro il 31 dicembre 2023 ed i 30 anni. Iscrizione e partecipazione sono gratuite basta contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un messaggio al 393.3352362 oppure compilando il modulo nel sito www.missitalia.it. Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Veneto”.