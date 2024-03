PORTO TOLLE - Niente passeggiata di Pasqua al lido di Boccasette. Per colpa di chi ha manomesso la passerella di collegamento sarà visitabile solo il lido di Barricata. A denunciare l’accaduto è l’amministrazione comunale di Porto Tolle che ha già provveduto a segnalare l’episodio alle forze di Polizia, che stanno indagando. La Polizia locale ha emesso un'ordinanza di chiusura fino al 30 aprile dato che la manomissione all'infrastruttura non permette l’accesso in sicurezza.

«Alle 17 di venerdì era stata ripristinata seppur in maniera parziale la rampa – riferisce il sindaco Roberto Pizzoli –. Ci siamo poi ritrovati con la stessa manomessa e non c’è più il tempo materiale per sistemarla. Dispiace molto perché in questi anni ci siamo spesi per fare in modo che le nostre spiagge fossero visitabili durante le feste pasquali, tant’è che a Barricata è già stata installata la passerella galleggiante. Qui a Boccasette si dovrà attendere il ripristino totale, cosa che ha creato problemi anche agli operatori che avevano iniziato a montare i propri chioschi. Da un punto di vista economico si tratta di un danno alla collettività, ed è un danno al turismo per una meta che in questi anni si è sempre più consolidata per numero di presenze».

Durante un sopralluogo il ponte di collegamento allo scanno si era rivelato ammalorato in una delle sue campate, un guaio che aveva visto l’amministrazione individuare delle risorse dal bilancio per dare il via alla sistemazione su progetto dell’ufficio Tecnico. Nel rimuovere la trave guasta per inserire quella nuova era emerso che la sabbia e l’umidità avevano danneggiato anche la parte finale delle assi costringendo l’ente da un lato a prolungare la chiusura dell’accesso al lido e dall’altro a spingere per fare in modo che chi lo desiderasse potesse fare una passeggiata almeno a Pasqua.

Purtroppo però qualcuno ha pensato bene di fare un “dispetto” creando disagio a turisti, residenti ed attività commerciali che gravitano nella zona come racconta Giovanni Franzoso titolare del GiroBar nella frazione che da il nome al lido. «Ancora una delusione per la frazione di Boccasette - dichiara il titolare dell’unico bar del paese - . Stamattina (ieri per chi legge, ndr) vigilia di Pasqua, il ponte di collegamento con la spiaggia è chiuso, nonostante una delibera che lo dava aperto per le feste pasquali. La Polizia locale ha constatato una manomissione della rampa, non è dato sapere ad opera di chi, e ha chiuso il ponte per inagibilità. Si può solo immaginare il danno che questo arrecherà a tutti gli addetti nel settore del turismo, ristoratori e imprenditori dell’isola di Ca’Venier».



MUSEO DELLE PESCA APERTO

Chi desidera fare una passeggiata a Barricata potrebbe in alternativa fare tappa al Museo della pesca a Scardovari che da Pasquetta riaprirà i battenti. «Stiamo per entrare in una nuova stagione turistica e riapre alle visite il nostro Museo della Pesca, che offre molto di più di una panoramica sulla storia di uno dei settori trainanti della nostra economia, quale appunto è quello ittico - sottolinea l'assessora Tania Bertaggia -. Come museo etnografico esso raccoglie, conserva e valorizza le testimonianze antropologiche del territorio che rappresenta, creando così un centro di diffusione della memoria culturale e di ricerca davvero prezioso». Il museo sarà aperto tutte le domeniche e festivi, a partire dal 1° aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, per informazioni e la prenotazione di visite ci si può rivolgere all'Ufficio Iat di Porto Tolle.