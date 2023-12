Porto Tolle. Più turisti, più soldi in cassa: un progetto per portare la luce in spiaggia a Boccasette

PORTO TOLLE - Cresce il turismo a Porto Tolle. La conferma arriva dall'assestamento di bilancio presentato in consiglio comunale: l'imposta di soggiorno passa da una previsione di entrata di duecentomila a 231mila euro. A spiegare com'è andata l'annata turistica è stato il vicesindaco Raffaele Crepaldi: «Solitamente calcoliamo una previsione che si basa sull'anno precedente, quest'anno è andata decisamente bene. Si deve considerare che il periodo coinvolto dall'imposta va da maggio al 15 settembre, ma gli operatori turistici hanno un mese di tempo per versare il dovuto nelle casse comunali quindi il dato reale è arrivato il 15 ottobre». Secondo l'amministratore si tratta di "un dato confortante che va letto come una crescita continua negli anni".

Crepaldi ha poi riferito come la giunta non abbia ancora deciso come destinare questa cifra, dato che le somme non andranno in avanzo, ma potranno essere usate con l'approvazione del rendiconto del 2024.

Sul piatto ci sono il rinnovo della gestione del ponte di collegamento di Barricata e la sistemazione del guaio accaduto a inizio estate al ponte di Boccasette.

PROGETTO PER BARRICATA

Il vicesindaco coltiva poi un sogno per il lido di Barricata: «C'è il progetto di portare l'energia elettrica in spiaggia e lo valuteremo nel 2024. Il piani prevede due alternative: una riguarda l'installazione di una cabina elettrica totalmente nuova, l'altra considera di portare la corrente dalla cabina esistente fino all'imbocco del cavidotto (realizzato dalla giunta Bellan, ndr) che si trova nei pressi della passerella di collegamento, dopo di che sarà ogni operatore che dovrà trasportare l'energia al proprio chiosco». Un'idea questa che va di pari passo con il riconoscimento di bene demaniale dello scanno, atto necessario per procedere con il bando e le relative concessioni. Esattamente un anno fa il Comune aveva avuto ragione dal Tar del Veneto che aveva respinto il ricorso presentato da Aurora srl nel 2005 per rivendicare la proprietà di Barricata: il verificatore incaricato aveva decretato la natura demaniale dell'area.

CONCESSIONI BALNEARI

«Appena sarà chiusa la questione Barricata, la commissione delimitatrice si occuperà anche di Boccasette ha avvisato Crepaldi - Anche lì c'è un privato che ogni anno, quando in consiglio autorizziamo gli operatori ad installare le strutture, ci fa pervenire una nota dal proprio legale con cui rivendica lo spazio». Qualora non sia concessa un'ulteriore proroga per le concessioni balneari, quindi, l'unica spiaggia portotollese ad andare a bando sarà la spiaggia delle Conchiglie (demaniale). «Se arrivasse la proroga, vorremmo fare un'evidenza pubblica per tutti i nostri scanni» - ha concluso l'assessore.