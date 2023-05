PORTO TOLLE (ROVIGO) - A Boccasette, dopo la questione passerella scattata durante il lungo ponte del 25 aprile (per una criticità strutturale riscontrata in fase di sopralluogo ne è stata predisposta la chiusura, con una sbarra chiusa a chiave, cosa che ha suascitato varie critiche), in vista del Primo maggio è scattato il problema sfalcio dell’erba lungo l’argine fronte mare. La segnalazione è arriva dai balneari che rendono accogliente, oltre che accessibile, lo scanno alla foce del Po di Maistra che senza tanti giri di parole si domandano: «Ma siamo figli di un Dio minore che ci ritroviamo a stagione avviata ancora con l’erba alta lungo l’argine che dà al mare, quando nell’altra spiaggia hanno già tagliato tutto?». Per gli operatori non si tratta di una questione campanilistica ma di equità: avere pari trattamento con i colleghi dello scanno di Bonelli.



LA PROTESTA

«Noi sappiamo fare il nostro lavoro – rimarcano - ci sono cose però che non competono a noi: può sembrare una banalità, ma anche l’erba tagliata fa la sua parte all’occhio dei visitatori». Già, ma a chi tocca la manutenzione del verde nella zona? Sul territorio dell’estremo Delta incidono competenze di vari enti che spesso si incrociano e, complice la burocrazia, talvolta si arenano. Nella fattispecie sull’argine, essendo una difesa a mare, avrebbe titolarità del Genio Civile. «Fa specie che la muraglia che dà verso il Po abbia l’erba bella tagliata, mentre quella che dà sulla nostra spiaggia è in disordine – sottolineano da Boccasette - Tra l’altro con questa siccità c’è anche il rischio che qualcuno, gettando un mozzicone di sigaretta, causi un incendio». Non è un allarme lanciato invano, una cosa del genere è già successa per fortuna senza danni a cose e persone.



QUESTIONE VIABILITÀ

A questo si deve aggiungere l’altra criticità: se le tamerici da una parte non vengono sistemate e dall’altra l’erba non è rasata quando il lido lavora a pieno regime c’è anche una problematica di scarsa visibilità. A causa dell’erba che arriva fino alla carreggiata, che per questo risulta ridotta, potrebbero crearsi disagi alla viabilità per eventuali situazioni di emergenza, ma anche per il semplice passaggio di due mezzi. Nel corso del tempo l’attrazione delle spiagge di Porto Tolle è progressivamente cresciuta, tanto che Barricata e Boccasette sono note per essere le due perle del Delta. I due arenili hanno altresì valso al Comune l’onore di fregiare da alcuni anni della Bandiera Blu. Un risultato frutto senz’altro dell’impegno amministrativo, unito allo sforzo dei gestori dei bagni sui due arenili che, è bene ricordare, non sono demaniali, quindi non sono dati in concessione agli imprenditori ma in gestione in deroga il che significa montare i chioschi in primavera e smontarli a fine stagione per lasciare un sito degno del Parco del Delta.