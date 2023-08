Miss Venice Beach in piscina trionfa Stefania: sul podio due veneziane e una padovana

VENEZIA - Una veneziana e due padovane sul podio al Lido per la quinta tappa di "Miss Venice Beach". Il concorso domenica ha fatto tappa nella piscina "Blue Pool" in piazzale Bucintoro.

Una decina le concorrenti che hanno messo in luce le loro capacità: si sono presentate al pubblico, quasi tutte hanno ballato dalla classica e si sono esibite in passi di ginnastica ritmica, raccontato delle loro passioni per il make up e gli sport praticati. E nell'ultima passerella ogni ragazza ha interpretato un'attrice a cui si ispira, in onore della mostra del cinema, con le giovani di Miss Venice che nel 2022 hanno sfilato sul Red Carpet con la presentatrice Elisa Bagordo.

VINCITRICI

La vittoria è andata a Stefania Carausu, 18 anni padovana con il titolo "Leonardo gioielli" consegnato dal presidente di "Venezia Spiagge" Pierluigi Padovan. Stefania ha spiegato di avere una grande passione per il mondo della moda. «Il mio sogno non sarebbe solo quello di creare vestiti ha detto - ma anche indossarli e sfilarci, per questo ho iniziato a fare la modella» e nella terza uscita ha interpretato Barbie. Secondo posto per Asia Pezzan 17 anni di Sottomarina, premiata da con la fascia di "Miss consorzio Sigillo Italiano" premiata dall'assessore al Bilancio veneziano Michel Zuin che ha portato i saluti del sindaco Brugnaro. Asia ha interpretato Angelina Jolie. Il terzo posto è andato a un'altra bella padovana: Anna Rossi 26 anni, premiata con il titolo di "Miss Eywa sport e spa", consegnato dalla consigliera di "Venezia Spiagge" Antonella Stefani e dal consigliere comunale Nicola Gervasutti. Nella terza uscita Anna ha interpretato Haudrey Hepburn nel celebre film "Colazione da Tiffany".

PROVE

Nelle prove in passerella hanno sfilato con le collezioni di bikini "Area B", le borse del brand italiano Bghy, i preziosi di Leonardo gioielli, e la collezione in cotone di "Blanc du Nil" di Venezia. Tutte le concorrenti sono state preparate dal salone Erika del Lido. A passare il turno della sfida canora il veneziano "Ornello" ossia Alessio Centenaro che ha cantato "Lisbona". Per lui un punto in più grazie alla sua presenza scenica, rispetto all'altra concorrente: la padovana Giulia Contin in arte "Solo Giulia" che ha presentato il brano "Senza pensieri". «Miss Venice anche quest'anno è al giro di boa e le ragazze si sono messe in gioco mettendo in luce i loro talenti spiega Bagordo sono stati valutati portamento ed eleganza. Un ringraziamento va al Comune di Venezia, in collaborazione con "Venezia Unica" e "Venezia spiagge" che hanno sostenuto l'appuntamento al lido per il terzo anno consecutivo, nella nuova location della piscina Blue Pool». E per l'occasione il "Villaggio delle Miss" con gli stand delle aziende-partner del concorso è stato curato dall'imprenditore Nicola Mattiazzo che ha allestito un'area lounge bordo piscina. La prossima selezione del concorso sarà venerdì 4 agosto in piazza Fontana a Bibione.