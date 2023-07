Miss Venice Beach: nella sfida a Ca' Savio trionfa Elisabetta

CAVALLINO-TREPORTI - Due veneziane e una padovana: a Cavallino qualificazione dal sapore di rivincita per le concorrenti di Miss Venice Beach.

La quarta selezione del concorso si è svolta venerdì scorso al parco Powell di Ca' Savio. Il gradino più alto del podio con la fascia "Miss Eywa sport e spa" è andato a Elisabetta Rossi 16 anni studentessa di Cadoneghe, che nella terza uscita dedicata alla cantante-idolo ha impersonato Raffaella Carrà nel "Tuca tuca". «Lo scorso anno avevo partecipato ad una delle tappe del concorso ma non ero riuscita a qualificarmi spiega Elisabetta - Il mio punto di forza, infatti, è la caparbietà. Di Venezia mi piace la cucina, in particolare i cicchetti». Secondo posto per Selma Aingoud, 20 anni di origine marocchina, residente a Fiesso d'Artico. Di lavoro fa la segretaria per l'azienda di famiglia che alterna alla carriera di modella. La bella Selma ha interpretato la cantante Beyoncé. Per lei il titolo di "Miss Sigillo Italiano", dopo due partecipazioni al concorso nel 2019 e nel 2022. Anche lei è sempre pronta a rimettersi in gioco. «Gareggio per vincere - ha spiegato la competitiva Selma - quando passeggio a Venezia mi piace l'atmosfera da sogno». Terza fascia con il titolo "Miss Coraya" per la bella Margherita Bolzonella, 21 anni di Mira, studentessa a Ca' Foscari, che ha partecipato a Miss Venice negli ultimi tre anni. «Di Venezia ha spiegato Margherita - adoro andare in gondola».

A passare la selezione riservata ai cantanti è stato Alberto Niero in arte "BlackRoll" di Peseggia che si è esibito nel genere "beatbox" coinvolgendo il pubblico, e a portare i saluti della città sono stati la sindaca Roberta Nesto e l'assessore al Turismo Alberto Ballarin.



LIDO

Stasera secondo appuntamento settimanale di Miss Venice al Lido di Venezia che dalle 20.30 si potrà vedere in diretta sul sito del Gazzettino, media partner dell'evento. Sfilata a bordo piscina "Blue Pool" (piazzale Bucintoro) per le concorrenti pronte ad aggiudicarsi le tre fasce in palio. La data del Lido fa parte del calendario estivo "Città in festa" del Comune di Venezia, in collaborazione con "Venezia Unica" e il consorzio "Venezia spiagge". «Miss Venice quest'anno si svolge nella nuova location "Blue Pool - spiega la presentatrice Elisa Bagordo La sfilata sarà articolata in tre uscite per dare prova di talento e presenza scenica. In passerella i preziosi di Leonardo gioielli, i costumi "Area B", le borse di Bghy e la collezione in cotone di "Blanc du Nil" Venezia, a preparare trucco e parrucco sarà il salone Erika del Lido. E nella terza uscita le ragazze saranno chiamate a interpretare la loro attrice preferita». Dalle 19 al via le degustazioni gratuite.

Prima dello spettacolo legato alla bellezza spazio ai prodotti del territorio con la conduttrice Bagordo che presenterà due piatti. Il primo sono mozzarelle in carrozza con due farciture. La base è data dalle mozzarelle Igp della latteria Soligo e l'impanatura con la farina del Molino Rossetto di Codevigo, con le acciughe de "Ipescaori", i prodotti di "Pan Piuma" e l'affettato di mare di Coraya. Altro piatto: calamari ripieni dell'azienda "Ipescaori". Nel corso della serata anche degustazioni di carne del consorzio Sigillo Italiano, con la battuta al coltello proposta da Giovanni Cavasin.

A completare lo show la sfida dei cantanti emergenti che presenteranno canzoni inedite: il veneziano "Onello" ossia Alessio Centenaro canterà "Lisbona" e la padovana Giulia Contin in arte "Solo Giulia" di Cittadella presenterà il brano "Senza pensieri".