Due cani bagnino salvano 2 bambini (di 8 e 9 anni) che stavano affogando a Soverato: la storia di un labrador e un golden

Due bambini di 8 e 9 anni sono stati soccorsi dai cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio a Soverato, nel catanzarese. È accaduto ieri pomeriggio, giorno di Ferragosto.

Nel frattempo, anche il cuginetto si era gettato in acqua ma anche lui ha avuto difficoltà ed ha chiesto di essere soccorso. Assistendo alla scena, prima ancora della richiesta di soccorso, le unità cinofili della Sics si sono tuffate in mare ed hanno raggiunto e portato a riva i due ragazzini con l'aiuto di Cloe, un labrador di 9 anni, e Ray, un golden retriever di 2 anni, scortati dagli altri cani dell'unità, Lola, labrador di 2 anni e mezzo, Birba, labrador di 4 anni e Zoe, labrador di 6 anni. Dopo essere stati tranquillizzati anche da personale della Guardia costiera, allertata dalle unità cinofile, i due bambini sono stati accompagnati dai genitori che hanno ringraziato i soccorritori per il loro pronto intervento.