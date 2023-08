SOTTOMARINA - Il freddo non ha fermato Miss Venice Beach che domenica sera ha fatto tappa a Sottomarina. Oltre due ore di spettacolo presentato da Elisa Bagordo che ha riempito piazza Italia.

Anche nella sesta selezione le giovani sono state valutate per l’abilità nel mettere in mostra il loro talento, posare e sfilare con le nuove collezioni di “Lilith bijoux”, le borse del marchio italiano Bghy, i costumi Area B, le collezioni di caftanti, kimoni e short firmate Gigi Milano.

QUINDICI

In totale quindici concorrenti, preparate dal salone “Lorena i parrucchieri” di Sottomarina, di cui tre hanno passato il turno per la finale. Primo posto per Beatrice Gelain 17 anni, padovana di San Martino di Lupari, studentessa.

A lei è andata la fascia di “Miss Lilith bijoux” consegnata della titolare e creativa Elisa Zennaro.

Al secondo posto Beatrice Dotto, 16 anni trevigiana di Castelfranco a cui è andato il titolo di “Miss Coraya”, consegnato da Giuseppe Boscolo Palo amministratore del mercato ortofrutticolo di Chioggia. Ultimo pass per la finale è stato staccato dalla veneziana Nicole Masiero, 19 anni parrucchiera di Spinea, che ha conquistato la fascia “Miss Eywa sport e spa”, consegnata dal Gazzettino. A lei sono andati anche i tre punti extra per il video più simpatico e divertente, assegnato nel corso della settimana dall’emittente “Radio Wow”.

A portare i saluti della città il sindaco di Chioggia Mauro Armelao che ha apprezzato la selezione in piazza e i video promozionale dedicati: “Città e sapori” e le ricette dello spazio “Cooking with Elisa”.

Sul palco sono intervenuti Francesca Pinelli del consorzio Lidi di Chioggia, il presidente dell’associazione albergatori Giuliano Boscolo, e la vice Elena Boscolo Nata, che da 13 edizioni sostengono Miss Venice.

«Una splendida manifestazione che riesce a mettere insieme tutta la costa veneta – ha spiegato il presidente Boscolo – È l’unica che ci vede tutti insieme. Elisa non si è mai fermata, è sempre andata avanti e ha tenuto vivo lo spirito turistico di cui viviamo, nonostante il periodo buio per la nostra economia che è stato il Covid».

«È bello vedervi numerosi e calorosi – ha aggiunto Boscolo Nata- per uno spettacolo che ospitiamo ogni anno». E la “giurata di fiducia” del concorso Pinelli ha ringrazio i turisti «che hanno deciso di trascorre le vacanze nella nostra località». Un omaggio dell’associazione albergatori è andato a Bagordo, “per l’impegno nella promozione di Sottomarina e Lido”, riporta la dedica. Per la sfida canora a passare il turno è stato Bryan Bergamin di Cittadella che ha presentato il brano inedito “Quel Bambino”.

BIBIONE

La prossima selezione si terrà stasera, martedì 8, alle 21 in piazza Fontana a Bibione. Sul web continua anche la competizione con la votazione online che terminerà alla fine di agosto, permettendo alla vincitrice di accedere direttamente alla finale con il titolo di Miss Gazzettino, media partner del concorso.

Gianluca Salvagno