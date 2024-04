Concorso polizia di Stato 2024 per 1887 agenti. Requisiti, domande, prove: ecco il bando

Concorso polizia di Stato 2024. Pubblicato il bando per le candidature: c'è tempo fino al 13 maggio: 1887 i posti per il concorso per allievi agenti nella Polizia di Stato per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei nuovi agenti tra le forze dell’ordine.

I requisiti

Per partecipare al nuovo concorso in Polizia, oltre alla condizione di volontario in ferma prefissata annuale o quadriennale, si richiede:

- Cittadinanza italiana;

- Godimento dei diritti politici;

- Diploma di scuola secondaria superiore di II grado (diploma);

- aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; quest’ultimo limite è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino ad un massimo di tre anni;

-per i volontari delle Forze armate in congedo, aver completato il primo anno di servizio quale VFPI;

- per i volontari delle Forze armate in servizio al primo anno di ferma prefissata quale VFP1, aver completato l’anno di ferma all’atto della nomina quale allievo agente della Polizia di Stato

- Efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia.

Come presentare domanda

La domanda di ammissione alla selezione può essere inviata dal 13 aprile 2024 fino al 13 maggio 2024. Deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, a cui si può accedere anche dal portale InPA.

Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di:

– lo SPID

– una PEC intestata

Le prove

Il concorso prevede le seguenti prove:

- Prova scritta d’esame;

- Accertamento dell’efficienza fisica;

- Accertamenti psico-fisici;

- Accertamento attitudinale;

- Valutazione dei titoli di servizio;

La prova d’esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande a scelta multipla.

Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, nonché sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.