MESTRE - Importuna passanti e clienti del bar per avere dei soldi e, quando cercano di fermarlo, inizia a picchiare tutti. Una furia che si è scatenata ieri pomeriggio, 16 settembre, attorno alle 17, al "Coffee break" di via Piave, con il titolare preso a pugni ed un ristoratore cinese, intervenuto in suo aiuto, finito in ospedale con un occhio nero. Non c'è un solo giorno di pace per la zona vicina alla stazione.

Un giovane africano, arrivato da via Sernaglia, ha prima orinato sulla vetrina di un ristorante del posto dopo aver ricevuto un "no" alla sua richiesta di denaro, e poi si è infilato nel vicino "Coffee break". «Ha iniziato ad importunare i miei clienti, sempre per ottenere dei soldi - racconta il titolare, Ernesto Rosapepe -. Quando l'ho visto strattonare una giovane cliente sono intervenuto per fermarlo, ma lui di tutta risposta mi ha tirato un pugno». Da qui è partita la colluttazione con l'intervento di altri commercianti della zona, tra cui il ristoratore cinese che ha avuto la peggio, rimediando almeno un pugno sul volto, con l'intervento di un'ambulanza della Croce verde che lo ha accompagnato poi al Pronto soccorso. «Il collega cinese era qui in zona per fare la spesa per il suo locale in via Dante - riprende Rosapepe -, ma quando ha visto la scena è subito arrivato in mio aiuto». Il picchiatore è riuscito però a fuggire indisturbato prima dell'arrivo dei carabinieri, anche se alcuni passanti sono riusciti a fotografarlo.