MESTRE - Insultati e minacciati dagli spacciatori solo per essersi ritrovati in mezzo ad uno dei loro inseguimenti. La disavventura è successa nel pomeriggio di sabato a una mamma con i suoi due figli di passaggio in via Dante. La donna ha raccontato di essere stata insultata e minacciata da un gruppetto di spacciatori che stazionano in quella zona, tra via Dante e via Montello. «Stavamo rientrando a casa, i bambini attraversavano la strada e ci siamo trovati di fronte alla loro ennesima rissa. C'era una macchina che sfrecciava via veloce e questi individui che la rincorrevano». La presenza della signora e dei bambini avrebbe dunque "disturbato" l'inseguimento.

Gli insulti

«Mi hanno insultata, minacciata e anche sputato in faccia, i miei figli erano in lacrime», racconta la donna. Un residente di via Dante, vedendo la scena, ha aperto la porta del condominio per far entrare la mamma e i bambini fino all'arrivo della polizia, e la vicenda è stata poi riportata sulla pagina Facebook "E robe del quartiere Piave". Sul gruppo web è arrivata la solidarietà alla donna e sono state rilanciate le richieste di maggior sicurezza, tra l'altro in un punto del rione Piave dove pusher e clienti stazionano stabilmente: «Qui ogni giorno rischiamo la tragedia».