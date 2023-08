MESTRE - Il blitz anti-spaccio in via Piave con l'elicottero: 76 persone controllate, 4 violazioni per uso di sostanze stupefacenti, rinvenuti involucri sospetti.

Controlli serrati dei carabinieri a Mestre, con focus sul quartiere Piave.

Ieri sera, giovedì 24 agosto, il personale del comando provinciale di Venezia, supportato dalla componente mobile del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” e da un elicottero del 14° Nucleo Elicotteristi Carabinieri di Belluno, hanno concentrato il proprio sforzo operativo nelle aree più sensibili di Mestre, con particolare riferimento alla zona del “Quartiere Piave”.

I numeri del blitz

Nel corso del servizio, sono stati sottoposti a verifica 76 persone, controllati 42 veicoli e 4 esercizi pubblici anche a carattere “etnico”, nonché b&b e piccoli hotel in un’area che è crocevia per i flussi che transitano dalla stazione ferroviaria e il vicino terminal degli autobus extraurbani, che collegano facilmente con il capoluogo lagunare, la terraferma e le altre province.

Sessanta militari, sia in uniforme che in abiti civili, con pattuglie automontate e a piedi, hanno battuto ininterrottamente per 8 ore le zone “calde” cittadine al fine di prevenire e reprimere ogni manifestazione di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio e l’irregolarità sul territorio nazionale degli stranieri.

L'elicottero dell’Arma ha sorvolato il centro di Mestre al fine di scongiurare eventuali tentativi di fuga e garantire la necessaria cornice di sicurezza ai militari impegnati a terra.

All’esito del controllo sono state contestate 4 violazioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti ad altrettanti assuntori e rinvenuti alcuni involucri contenenti presumibilmente sostanze stupefacenti che verranno analizzate nei prossimi giorni.