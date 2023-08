Mestre, blitz in via Piave: maxi operazione dei carabinieri contro degrado e spacciatori. Decine di persone e attività controllate

MESTRE - Maxi operazione dei carabinieri in corso in via Piave a Mestre e in tutte le zone limitrofe alla stazione, con enormi pattuglioni che andranno avanti tutta la notte. L'obiettivo è quello di contrastare in modo incisivo lo spaccio e il degrado generale nella zona, al centro di continue polemiche per le proteste dei residenti e di chi lavora nel quartiere.

L'operazione è scattata nel tardo pomeriggio di giovedì 24 agosto, con gazzelle dei militari, personale a piedi, sia in divisa che in borghese, e controlli serrati su decine e decine di persone e attività.

Il blitz si inserisce nel giro di vite chiesto dalla Prefettura per combattere il degrado e aumentare il livello di sicurezza e vivibilità del quartiere, e si inserisce in un contesto di controlli mirati quotidiani.

Per conoscere i risultati dei controlli di questa sera occorrerà attendere domani.