MESTRE - Aggredito e picchiato in piena notte a pochi metri da casa. È accaduto la notte di sabato in via Monte Piana, una laterale di via Piave, quando un gondoliere cinquantenne, al ritorno dal lavoro a Venezia, è stato sorpreso alle spalle da uno sconosciuto che l'ha preso a calci e pugni per poi dileguarsi in velocità.

La vittima. L.C., ha denunciato ieri l'accaduto ai carabinieri dopo essersi ripreso dalla disavventura di cui è stato protagonista. L'aggressione, a quanto pare, è avvenuta all'improvviso, senza alcuna motivazione. Era circa l'una di notte di sabato 12 agosto quando l'uomo, quando si trovava ormai a pochi metri dalla sua abitazione, è stato colto alle spalle e bersagliato di colpi.

IL RACCONTO

«Faccio il gondoliere e sono di corporatura robusta - racconta - e non ho idea del motivo per cui sono stato preso di mira da qualcuno che evidentemente ce l'aveva con me». La strada era pressoché deserta, non c'era stata alcuna discussione e L.C. non è stato in grado di riconoscere l'individuo che lo ha atterrato dopo avergli sferrato una serie di calci e pugni alle spalle. Il luogo del resto era buio e quando il gondoliere, colpito e sbalzato a terra, è riuscito a rialzarsi, l'aggressore stava già scappando a gambe levate. Per questo non è stato possibile fornire ai carabinieri una descrizione neppure sommaria dell'autore dell'agguato.

Dopo l'aggressione, stordito e sotto choc per l'accaduto, il cinquantenne è rientrato nella propria abitazione e non ha ritenuto di recarsi al pronto soccorso per farsi medicare. Dopo essersi ripreso, finalmente ieri mattina ha formalizzato la denuncia contro ignoti per le perpcosse subite. «Questa è la situazione che si vive ogni giorno dalle parti di via Piave - racconta ancora scosso - Non mi era mai capitato nulla di simile. Vedo che episodi di questo genere sono all'ordine del giorno, per questo non credo che rimarrò ancora a vivere da queste parti».