UDINE - Alzano il gomito al bar, al rifiuto del titolare di un altro bicchierino vanno fuori di sé: arrivano gli agenti e li sfidano faccia a faccia: arrestati due ventenni. È accaduto tutto martedì 16 aprile: due italiani di 21 e 23 anni si trovavano nel bar dell'Hotel Ramandolo di via Forni di Sotto.

I ragazzi, piuttosto alticci, avrebbero chiesto al gestore l'ennesimo bicchiere e al suo rifiuto avrebbero reagito: i due avrebbero avuto atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti del barista tanto che sono arrivate due volanti sul posto.

La dinamica

Alla vista degli agenti, i due ventenni hanno continuato a mantenere un atteggiamento minaccioso tanto che uno di loro avrebbe sfidato faccia a faccia un poliziotto. Costringendo gli altri a intervenire per immobilizzarlo. L'amico ha perfino cercato di bloccare gli agenti. Alla fine i due ragazzi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, con una denuncia a piede libero per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e la contestazione della sanzione amministrativa di ubriachezza molesta.

I due arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati presentati presso il Tribunale di Udine il giorno seguente per la convalida della misura dell’arresto, il giudice ha disposto che i due uomini venissero rimessi in libertà in attesa di giudizio.