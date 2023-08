LIGNANO SABBIADORO - Duecentrotrenta miss in cerca di autore? Domani a Lignano Sabbiadoro sarà eletta Miss Friuli Venezia Giulia; l'indomani, sabato, per la prima volta a Solesino, in terra padovana, sarà scelta Miss Veneto. Alla fine ci sarà un "esercito", dalla Val d'Aosta alla Sicilia, di 230 aspiranti reginette armate di tacco e body che però ancora attendono di sapere dove si disputerà la battaglia finale. Sulla rete ammiraglia Rai come si era vociferato qualche settimana fa, salvo non trovare conferma nei nuovi palinsesti? In diretta streaming da un albergo romano come avvenne l'anno scorso? Dagli splendidi saloni di Ca' Vendramin Calergi, a Venezia, come avvenne per l'edizione 2021?

Il punto è che non si sa. E non si sa nemmeno quando e dove si svolgeranno le prefinali. L'anno scorso si tennero nelle Marche, a Fano, dal 16 al 18 settembre, presidente della commissione tecnica la giornalista Giovanna Maria Maglie, scomparsa lo scorso maggio. Delle prefinali 2023, invece, ancora non si hanno notizie. Ma le 230 concorrenti che sono già state o che saranno scelte nelle prossime ore in tutto il Belpaese non si scompongono: prima o poi, da qualche parte, la finale dell'ottantaquattresima edizione del concorso nato nel 1939, reinventato poi da Enzo Mirigliani e portato avanti ora dalla figlia Patrizia, si farà. Ed è così che, regione per regione, proseguono le elezioni delle miss.

A NORDEST

La finale regionale di Miss Friuli Venezia Giulia, condotta da Michele Cupitò, si terrà domani, venerdì alle 21, al centro congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro. Circa un centinaio le ragazze che si sono presentate alle 9 selezioni in terra friulana (di cui 6 sei in diretta dagli studi televisivi di Telefriuli). In Veneto, invece, sono state più di 200 le ragazze che hanno partecipato alle 12 selezioni. In entrambe le regioni l'organizzazione degli eventi è stata curata dall'agenzia modashow.it di Paola Rizzotti. La novità, per quanto riguarda il Veneto, è che Jesolo quest'anno ha dato forfait: la finale veneta si terrà a Solesino, in provincia di Padova, sabato alle 21 in piazza Martiri di Cefalonia. «Il nostro è un Comune di 7mila abitanti con la più alta concentrazione di imprenditorialità, circa un migliaio di partite Iva - dice il sindaco Elvy Bentano -. È un onore per noi ospitare la finale regionale del maxi concorso di bellezza Miss Italia, un'occasione per attirare attenzione e visibilità alla nostra meravigliosa comunità». Il costo? «Circa 20mila euro, tutta promozione del territorio». Ma perché Jesolo, dopo aver ospitato per anni non solo le finali regionali ma anche quelle nazionali, si è sfilato? «Nulla contro Miss Italia - dice il neo sindaco Christopher De Zotti - abbiamo valutato costi e opportunità e alla fine abbiamo scelta di mantenere uno solo dei due concorsi di bellezza, quello di Miss Venice Beach che fa tappa lungo tutto il litorale veneto».

Tra domani e sabato, da Lignano a Solesino, dunque, l'"esercito" delle miss aumenterà. La novità di quest'anno, tra l'altro, è che le vincitrici della fasce regionali - Miss Friuli Venezia Giulia così come Miss Veneto - accederanno direttamente alla finale nazionale. Dove e quando, non si sa.