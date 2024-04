Solesino. Mattia Polato muore a 32 anni per un tumore: la passione per le moto e per Vasco Rossi

SOLESINO (PADOVA) - La comunità di Solesino, in provincia di Padova, è in lutto per la morte di uno dei giovani più conosciuti in paese. Mattia Polato, 32 anni, è morto venerdì 19 aprile dopo essersi arreso ad un tumore che lo affliggeva da molto tempo.

La sua salute era sempre stata cagionevole: ciononostante Mattia sorrideva alla vita, era pieno di amici e viveva le sue passioni con positività ed entusiasmo.

Adorava le moto e la musica, ed era un grande fan di Vasco Rossi. Non appena la notizia della morte si è diffusa, i residenti di Solesino e dei paesi limitrofi hanno espresso un messaggio di cordoglio sui social, ricordando Mattia come un ragazzo buono, allegro e coraggioso.