Tumore cerebrale, Leonardo Zanin lotta muore a soli 9 anni. La malattia scoperta tre anni fa

SANTA CATERINA D'ESTE (PADOVA) - Una terribile malattia si è portata via Leonardo Zanin, alla tenera età di 9 anni. Il bambino è morto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile: residente con la famiglia a Vighizzolo di Santa Caterina d'Este, era malato da tempo. L'esordio della malattia, una neoplasia cerebrale, era avvenuto tre anni fa: inizialmente le terapie avevano funzionato, ma negli ultimi mesi il male si è ripresentato. Per Leonardo, che frequentava la scuola primaria nella vicina Villa Estense, non c'è stato nulla da fare. Il bambino si è spento serenamente, circondato dall'amore dei propri famigliari. La famiglia Zanin è molto nota in paese e da tempo dedita alla raccolta fondi per la ricerca scientifica.