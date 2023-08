VENEZIA - Sarà Valdet Ademi il fotografo che realizzerà il calendario 2024 di Miss Venice beach. Ademi, 35 anni trevigiano di Farra di Soligo, ha vinto la gara di fotografia dedicata al concorso. Da una decina di anni, infatti, Elisa Bagordo presentatrice e organizzatrice di Miss Venice promuove una gara tra fotografi si è conclusa nei giorni scorsi. Ogni fotografo ha presentato uno scatto realizzato durante le selezioni sulle spiagge di Jesolo, Caorle, Cavallino Treporti, Sottomarina, Lido di Venezia, Bibione e Rosolina. Per una settimana la foto, scelta dall'autore, viene votata dal pubblico con un "mi piace" sulle pagine Facebook e Instagram di Miss Venice.

VINCENTE

Ademi si è classificato al primo posto con 413 voti. La sua foto ritrae una delle concorrenti: Beatrice Gelain 17 anni, padovana di San Martino di Lupari che interpreta l'attrice Audrey Hepburn nella tappa di Sottomarina, nella terza uscita in cui le concorrenti erano chiamate a interpretare le "donne nella storia" che ammirano. Beatrice si è classificata al primo posto nella stessa selezione con la fascia di "Miss Lilith bijoux".

«In quella posa rappresenta una ragazza passionale, misteriosa, elegante spiega Ademi Un'immagine che parla da sé. Nella serata di Sottomarina Beatrice aveva qualcosa in più. Dall'immagine originale ho solo tolto un po' di luce, perché i led del service proiettano una luce particolare. La mia macchia è una Sony Alpha 73, che prediligo».

«È il primo anno che partecipo come fotografo a Miss Venice continua - sono stato contattato dallo staff. La gara è stata divertente, un modo per mettersi in gioco. Tra i soggetti prediligo le montagne e i paesaggi. Mi fa piacere che ogni tanto anche il governatore del Veneto Luca Zaia condivida alcuni dei miei scatti delle Dolomiti». Ademi lavora come responsabile nel reparto di un'azienda che produce mobili, e da una decina anni coltiva la passione per la fotografia. «Mi sono sempre interessato di foto e video precisa ma ho potuto coltivare questa passione negli ultimi dieci anni, e spero in futuro possa continuare e crescere. Mi piace anche fotografare persone, soprattutto durante passeggiate all'esterno, piuttosto che stare in studio. Anche i ritratti mi interessano, soprattutto perché sono un ricordo di quello che siamo. Cerco di essere elastico, adattarmi alle situazioni, negli ultimi anni ho realizzato anche diversi reportage per gli eventi pubblici nel Trevigiano». La sua pagina personale su Instagram è "valdet.photography", oltre che essere presente su Facebook».

Nella classifica finale al secondo posto si è collocato Matteo Giacometti di Noale che ha presentato un momento della premiazione nella tappa di Caorle (297 voti) e al terzo posto il fotografo Nicola Bovo di Santa Maria di Sala che ha raccolto 189 voti con uno scatto di Ansatasia Orrù, Miss Venice 2022 nella selezione che si è svolta al parco Powell di Ca' Savio, nel Comune di Cavallino.