Miss Venice Beach, inizia il reality a Portogruaro: ecco le 24 concorrenti Video

PORTOGRUARO - Miss Venice Beach, al via il reality. Le 24 concorrenti ospiti nelle location di Eywa Sport &Spa di Portogruaro si preparano per la finalissima del 15 settembre. «Si tratta di una cena di gala - spiega la patron Elisa Bagordo - in cui le finaliste daranno il meglio di sé. Le abbiamo selezionate nel corso delle tappe di Miss Venice Beach, inizia l'avventura».